"ابن نافل" : شكرًا للوليد بن طلال ولبقية الرجال .. الهلال عشق لا ينتهي

بعد تتويج فريقه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أكد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل ، أن تحقيق بطولة الدوري للموسم الحالي ، يعد إنجازًا كبيرًا وغاليًا على قلوبهم كون الدوري يحمل اسمًا غاليًا على الجميع وهو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله .

وأضاف "ابن نافل": "كان موسمًا رياضيًا صعبًا ولكنا تجاوزنا الظروف، وتحملت أنا وإدارتي المسؤولية وتركنا الحديث للاعبين داخل الميدان فكانوا على الموعد، فتحقق لقب الدوري لهذا الموسم، وتأهلنا لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا".

وزاد رئيس الهلال : "أهدي هذا الإنجاز لسيدي الأمير الوليد بن طلال ، الذي قدم الدعم اللا محدود للكيان من مقدمات العقود وسداد الرواتب، بالإضافة إلى وقفة رجال الهلال من أعضاء ذهبيين ورؤساء سابقين".

ووصف صاحب الإنجازات الثمينة (آسيا، الكأس والدوري) بأنه لن يألو وإدارته جهدًا لتقديم ما يسعد الجماهير، لأن الهلال بالنسبة له "عشق لاينتهي" .