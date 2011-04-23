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"الشؤون الإسلامية" تغلق 18 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق

إعادة فتح 25 مسجداً بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 18 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا، بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 75 يوماً 782 مسجداً، تم فتح 725 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة، أن المساجد المغلقة 11 مسجداً بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة عسير بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 24 مسجداً، ستة بمنطقة القصيم، وخمسة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة تبوك، وثلاثة بمنطقة الباحة، واثنان بمنطقة الحدود الشمالية، واثنان بمنطقة عسير، ومسجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تغلق 18 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 18 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا، بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 75 يوماً 782 مسجداً، تم فتح 725 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة، أن المساجد المغلقة 11 مسجداً بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة عسير بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 24 مسجداً، ستة بمنطقة القصيم، وخمسة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة تبوك، وثلاثة بمنطقة الباحة، واثنان بمنطقة الحدود الشمالية، واثنان بمنطقة عسير، ومسجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
09:45 PM
اخر تعديل
23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
10:06 PM

"الشؤون الإسلامية" تغلق 18 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق

إعادة فتح 25 مسجداً بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية

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عبدالله العنزي - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 18 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا، بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 75 يوماً 782 مسجداً، تم فتح 725 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة، أن المساجد المغلقة 11 مسجداً بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة عسير بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 24 مسجداً، ستة بمنطقة القصيم، وخمسة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة تبوك، وثلاثة بمنطقة الباحة، واثنان بمنطقة الحدود الشمالية، واثنان بمنطقة عسير، ومسجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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