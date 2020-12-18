وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي الحناكية والمهد -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية.

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي الحناكية والمهد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-18 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي الحناكية والمهد -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية. وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442 01:57 PM

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي الحناكية والمهد وتدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الثامنة مساء





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي الحناكية والمهد -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية.

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.