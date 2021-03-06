الأخضر يفتتح تدريباته .. ضمن معسكره الاستكشافي بالقصيم

دشن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت ، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في منطقة القصيم، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.



وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب نادي التعاون، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت في منافسات الدوري مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران الاستحواذ على الكرة.



ويواصل المنتخب السعودي غدًا الأحد تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة، على ملعب نادي التعاون.