خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 2419 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 2419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد، إلى 395 ألفاً و460 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تمّ تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 3103.