المقررة في 26 ديسمبر.. "كورونا" يؤجل مباراتين في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان، الخميس، تأجيل مباراة ليفربول مع ضيفه ليدز يونايتد، ومباراة ولفرهامبتون مع واتفورد، المقررتين في 26 ديسمبر إلى موعد لاحق؛ بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في فريقي واتفورد وليدز.



وأضافت الرابطة في البيان: "عقب تلقي طلبي تأجيل من ليدز يونايتد وواتفورد نتيجة لظهور حالات إصابة بكوفيد-19 في صفوفهما؛ عقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعًا صباح اليوم، ووافق بكل أسف على تأجيل مباراتي الفريقين المقررتين في 26 ديسمبر".