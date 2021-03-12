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"صحة بيشة" ترفع الجاهزية بجميع المستشفيات نتيجة التقلبات المناخية

لتقديم الخدمات الصحية للمرضى الذين قد يتأثرون بالغبار

وجّه مدير الشؤون الصحية في بيشة فالح بن ناصر الشهراني، برفع جاهزية المستشفيات؛ وذلك لاستقبال الحالات الطارئة نتيجة التقلبات المناخية والحالة الجوية، التي ومن المتوقع أن تشهدها المنطقة خلال الفترة القادمة، وذلك حسب تحذيرات هيئة الأرصاد.

وأوضحت "صحة بيشة" أنه تم رفع الاستعداد الكامل في أقسام الطوارئ بجميع المستشفيات التابعة لها، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى الذين لديهم مشاكل صحية قد يتعرضون لها نتيجة موجة الغبار.


وبينت "صحة بيشة" أنه يجب على الجميع توخي الحذر عند قيادة المركبات، وبالإضافة لمرضى الربو فيجب عليهم عدم التعرّض المباشر للغبار، أو الخروج من المنزل، وعند الاضطرار إلى الخروج فيجب الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف، كما يجب حمل البخاخ الإسعافي "موسع الشعب" بشكل دائم، والالتزام بأخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب.

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"صحة بيشة" ترفع الجاهزية بجميع المستشفيات نتيجة التقلبات المناخية
سبق

وجّه مدير الشؤون الصحية في بيشة فالح بن ناصر الشهراني، برفع جاهزية المستشفيات؛ وذلك لاستقبال الحالات الطارئة نتيجة التقلبات المناخية والحالة الجوية، التي ومن المتوقع أن تشهدها المنطقة خلال الفترة القادمة، وذلك حسب تحذيرات هيئة الأرصاد.

وأوضحت "صحة بيشة" أنه تم رفع الاستعداد الكامل في أقسام الطوارئ بجميع المستشفيات التابعة لها، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى الذين لديهم مشاكل صحية قد يتعرضون لها نتيجة موجة الغبار.


وبينت "صحة بيشة" أنه يجب على الجميع توخي الحذر عند قيادة المركبات، وبالإضافة لمرضى الربو فيجب عليهم عدم التعرّض المباشر للغبار، أو الخروج من المنزل، وعند الاضطرار إلى الخروج فيجب الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف، كما يجب حمل البخاخ الإسعافي "موسع الشعب" بشكل دائم، والالتزام بأخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
07:19 PM
اخر تعديل
12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
09:41 PM

"صحة بيشة" ترفع الجاهزية بجميع المستشفيات نتيجة التقلبات المناخية

لتقديم الخدمات الصحية للمرضى الذين قد يتأثرون بالغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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وجّه مدير الشؤون الصحية في بيشة فالح بن ناصر الشهراني، برفع جاهزية المستشفيات؛ وذلك لاستقبال الحالات الطارئة نتيجة التقلبات المناخية والحالة الجوية، التي ومن المتوقع أن تشهدها المنطقة خلال الفترة القادمة، وذلك حسب تحذيرات هيئة الأرصاد.

وأوضحت "صحة بيشة" أنه تم رفع الاستعداد الكامل في أقسام الطوارئ بجميع المستشفيات التابعة لها، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى الذين لديهم مشاكل صحية قد يتعرضون لها نتيجة موجة الغبار.


وبينت "صحة بيشة" أنه يجب على الجميع توخي الحذر عند قيادة المركبات، وبالإضافة لمرضى الربو فيجب عليهم عدم التعرّض المباشر للغبار، أو الخروج من المنزل، وعند الاضطرار إلى الخروج فيجب الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف، كما يجب حمل البخاخ الإسعافي "موسع الشعب" بشكل دائم، والالتزام بأخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب.

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