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جنرال أمريكي يحذر من مهاجمة إيران لجيرانها على غرار أحداث "أرامكو"

قال: من المحتمل أن تهاجم محطات تحلية المياه في الخليج لخلق أزمة إنسانية

كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، أنه يتوقع أن تشنّ إيران "هجمات جديدة" على جيرانها، مماثلةً لما تعرضت له شركة "أرامكو" السعودية في سبتمبر الماضي.

وحذر "ماكينزي" من أن تصرفات طهران لا يمكن التنبؤ بها، وقال: "لن أستبعد أي شيء من إيران، يتصرفون بطريقة غير مسؤولة، يجب أن تكون حذراً جداً عند تقييم ما قد تفعله في المستقبل".

وحذر "ماكينزي" في مقابلة مع "فورين بوليسي" (نشرة أخبار متخصصة في السياسة الخارجية)، من أن طهران تقوض باستمرار الاستقرار في الشرق الأوسط، وقال: إن الضربة على أرامكو السعودية "مؤشر إلى حد كبير على دولة تتصرف بطريقة غير مسؤولة، وفي رأيي أنه من الممكن أن يهاجموا مرة أخرى".

وأشار إلى أن إيران تستثمر بكثافة في ترسانتها من الصواريخ البالستية، في محاولة لضرب المزيد من الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، وأنه لن يستبعد أي شيء يصدر من إيران لنشر الإرهاب وإثارة الفوضى.

ونقل موقع "فورين بوليسي" عن مسؤول عسكري وصفه برفيع المستوى عن وجود تهديد إيراني على محطات تحلية المياه في الخليج؛ لإشعال أزمة إنسانية بضرب مصدر المياه الرئيسي لملايين البشر في المنطقة.

جنرال أمريكي إيران أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جنرال أمريكي يحذر من مهاجمة إيران لجيرانها على غرار أحداث "أرامكو"
سبق

كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، أنه يتوقع أن تشنّ إيران "هجمات جديدة" على جيرانها، مماثلةً لما تعرضت له شركة "أرامكو" السعودية في سبتمبر الماضي.

وحذر "ماكينزي" من أن تصرفات طهران لا يمكن التنبؤ بها، وقال: "لن أستبعد أي شيء من إيران، يتصرفون بطريقة غير مسؤولة، يجب أن تكون حذراً جداً عند تقييم ما قد تفعله في المستقبل".

وحذر "ماكينزي" في مقابلة مع "فورين بوليسي" (نشرة أخبار متخصصة في السياسة الخارجية)، من أن طهران تقوض باستمرار الاستقرار في الشرق الأوسط، وقال: إن الضربة على أرامكو السعودية "مؤشر إلى حد كبير على دولة تتصرف بطريقة غير مسؤولة، وفي رأيي أنه من الممكن أن يهاجموا مرة أخرى".

وأشار إلى أن إيران تستثمر بكثافة في ترسانتها من الصواريخ البالستية، في محاولة لضرب المزيد من الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، وأنه لن يستبعد أي شيء يصدر من إيران لنشر الإرهاب وإثارة الفوضى.

ونقل موقع "فورين بوليسي" عن مسؤول عسكري وصفه برفيع المستوى عن وجود تهديد إيراني على محطات تحلية المياه في الخليج؛ لإشعال أزمة إنسانية بضرب مصدر المياه الرئيسي لملايين البشر في المنطقة.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
02:53 PM

جنرال أمريكي يحذر من مهاجمة إيران لجيرانها على غرار أحداث "أرامكو"

قال: من المحتمل أن تهاجم محطات تحلية المياه في الخليج لخلق أزمة إنسانية

A A A
خالد علي - الرياض
11
5,103

كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، أنه يتوقع أن تشنّ إيران "هجمات جديدة" على جيرانها، مماثلةً لما تعرضت له شركة "أرامكو" السعودية في سبتمبر الماضي.

وحذر "ماكينزي" من أن تصرفات طهران لا يمكن التنبؤ بها، وقال: "لن أستبعد أي شيء من إيران، يتصرفون بطريقة غير مسؤولة، يجب أن تكون حذراً جداً عند تقييم ما قد تفعله في المستقبل".

وحذر "ماكينزي" في مقابلة مع "فورين بوليسي" (نشرة أخبار متخصصة في السياسة الخارجية)، من أن طهران تقوض باستمرار الاستقرار في الشرق الأوسط، وقال: إن الضربة على أرامكو السعودية "مؤشر إلى حد كبير على دولة تتصرف بطريقة غير مسؤولة، وفي رأيي أنه من الممكن أن يهاجموا مرة أخرى".

وأشار إلى أن إيران تستثمر بكثافة في ترسانتها من الصواريخ البالستية، في محاولة لضرب المزيد من الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، وأنه لن يستبعد أي شيء يصدر من إيران لنشر الإرهاب وإثارة الفوضى.

ونقل موقع "فورين بوليسي" عن مسؤول عسكري وصفه برفيع المستوى عن وجود تهديد إيراني على محطات تحلية المياه في الخليج؛ لإشعال أزمة إنسانية بضرب مصدر المياه الرئيسي لملايين البشر في المنطقة.

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