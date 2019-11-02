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شاهد.. طلاب جامعة الإمام عبدالرحمن يصممون الحدائق من خلال تجربة العالم الافتراضي

بطريقة تتماشى مع مخرجات العصر ومتطلبات السوق الجديدة

قدم أحد طلاب كلية العمارة والتخطيط بجامعة الامام، تجربة جديدة من نوعها في مجال التصميم، حيث قام الطالب بشير عمار غاردي، الطالب بقسم عمارة البيئة بكلية العمارة والتخطيط، بعمل تصميم على مستوى الكلية، واستخدم تقنيات وأدوات الواقع الافتراضي Virtual Reality ؛ ليحاكي المشروع بعد التنفيذ حديقة أحد أحياء مدينة الرياض.

وقال عميد كلية العمارة والتخطيط طارق بن إبراهيم الرواف، إنه "من خلال مادة (مرسم التصاميم) الخاص بطلاب السنة الخامسة بقسم عمارة البيئة بالكلية، قدم أحد الطلاب تجربة العالم الافتراضي من خلال تصميم مقترح لإحدى حدائق الأحياء السكنية، قدمها الطالب بطريقة مختلفة تتماشى مع مخرجات العصر ومتطلبات السوق الجديدة".

وأكد أن مراسم التصميم في كلية العمارة والتخطيط احتضنت بيئة إبداعية وتحفز الطلاب على مواكبة كل جديد، حيث توفرت الظروف لطلاب قسم عمارة البيئة أن يطبقوا أحدث أساليب التصميم.

فيما قال مشرف السنة الخامسة لمشاريع الطلاب بقسم عمارة البيئة عبدالعزيز بن محمد العويد إنها "كانت تجربة مبتكرة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال متابعة الشرح بهذه التقنية، وتوصيف مزايا المشروع بطريقة متقدمة وحديثة، يستطيع من خلالها المتلقي التجول ضمن المشروع في العالم الافتراضي، ويحاكي الواقع بداخل الحديقة باستخدام النظارات الخاصة، وتمكنوا من معاينة أطراف المشروع وتخيل الأجواء فيه، كما استطاعوا من خلال هذه التقنية تعديل وتغيير المواد المستخدمة بالمشروع (إضاءة، تبليط، أماكن الجلوس)، إضافة إلى أنواع النباتات الموجودة، وغيرها بشكل فوري أثناء التجول داخل المشروع.

وقال رئيس قسم عمارة البيئة منتصر بن مسعود العبدالله إن "قسم عمارة البيئة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، من التخصصات التي تعنى بالفراغات الخارجية وتصميم المشاريع الترفيهية والمنتزهات والحدائق باختلاف أحجامها، حيث إن مهنة معماري البيئة تهتم بتصميم الفراغات الخارجية بكل أحجامها ومستوياتها داخل وخارج المدن والمناطق الحضرية، والحفاظ على البيئة واستخدام مواردها استخداماً حكيماً، يحقق مبادئ الاستدامة، ويعالج المشاكل الناجمة عن سوء الاستخدام والممارسات البشرية المختلفة، آخذاً في الاعتبار الأبعاد الجمالية والاجتماعية والاقتصادية واستخدام التقنيات الحديثة والمحافظة على المواقع السياحية والتراثية وتطويرها، وهو من التخصصات التي تعنى بالترفيه والسياحة بطريقة مباشرة".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. طلاب جامعة الإمام عبدالرحمن يصممون الحدائق من خلال تجربة العالم الافتراضي
سبق

قدم أحد طلاب كلية العمارة والتخطيط بجامعة الامام، تجربة جديدة من نوعها في مجال التصميم، حيث قام الطالب بشير عمار غاردي، الطالب بقسم عمارة البيئة بكلية العمارة والتخطيط، بعمل تصميم على مستوى الكلية، واستخدم تقنيات وأدوات الواقع الافتراضي Virtual Reality ؛ ليحاكي المشروع بعد التنفيذ حديقة أحد أحياء مدينة الرياض.

وقال عميد كلية العمارة والتخطيط طارق بن إبراهيم الرواف، إنه "من خلال مادة (مرسم التصاميم) الخاص بطلاب السنة الخامسة بقسم عمارة البيئة بالكلية، قدم أحد الطلاب تجربة العالم الافتراضي من خلال تصميم مقترح لإحدى حدائق الأحياء السكنية، قدمها الطالب بطريقة مختلفة تتماشى مع مخرجات العصر ومتطلبات السوق الجديدة".

وأكد أن مراسم التصميم في كلية العمارة والتخطيط احتضنت بيئة إبداعية وتحفز الطلاب على مواكبة كل جديد، حيث توفرت الظروف لطلاب قسم عمارة البيئة أن يطبقوا أحدث أساليب التصميم.

فيما قال مشرف السنة الخامسة لمشاريع الطلاب بقسم عمارة البيئة عبدالعزيز بن محمد العويد إنها "كانت تجربة مبتكرة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال متابعة الشرح بهذه التقنية، وتوصيف مزايا المشروع بطريقة متقدمة وحديثة، يستطيع من خلالها المتلقي التجول ضمن المشروع في العالم الافتراضي، ويحاكي الواقع بداخل الحديقة باستخدام النظارات الخاصة، وتمكنوا من معاينة أطراف المشروع وتخيل الأجواء فيه، كما استطاعوا من خلال هذه التقنية تعديل وتغيير المواد المستخدمة بالمشروع (إضاءة، تبليط، أماكن الجلوس)، إضافة إلى أنواع النباتات الموجودة، وغيرها بشكل فوري أثناء التجول داخل المشروع.

وقال رئيس قسم عمارة البيئة منتصر بن مسعود العبدالله إن "قسم عمارة البيئة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، من التخصصات التي تعنى بالفراغات الخارجية وتصميم المشاريع الترفيهية والمنتزهات والحدائق باختلاف أحجامها، حيث إن مهنة معماري البيئة تهتم بتصميم الفراغات الخارجية بكل أحجامها ومستوياتها داخل وخارج المدن والمناطق الحضرية، والحفاظ على البيئة واستخدام مواردها استخداماً حكيماً، يحقق مبادئ الاستدامة، ويعالج المشاكل الناجمة عن سوء الاستخدام والممارسات البشرية المختلفة، آخذاً في الاعتبار الأبعاد الجمالية والاجتماعية والاقتصادية واستخدام التقنيات الحديثة والمحافظة على المواقع السياحية والتراثية وتطويرها، وهو من التخصصات التي تعنى بالترفيه والسياحة بطريقة مباشرة".

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
06:30 PM

شاهد.. طلاب جامعة الإمام عبدالرحمن يصممون الحدائق من خلال تجربة العالم الافتراضي

بطريقة تتماشى مع مخرجات العصر ومتطلبات السوق الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم أحد طلاب كلية العمارة والتخطيط بجامعة الامام، تجربة جديدة من نوعها في مجال التصميم، حيث قام الطالب بشير عمار غاردي، الطالب بقسم عمارة البيئة بكلية العمارة والتخطيط، بعمل تصميم على مستوى الكلية، واستخدم تقنيات وأدوات الواقع الافتراضي Virtual Reality ؛ ليحاكي المشروع بعد التنفيذ حديقة أحد أحياء مدينة الرياض.

وقال عميد كلية العمارة والتخطيط طارق بن إبراهيم الرواف، إنه "من خلال مادة (مرسم التصاميم) الخاص بطلاب السنة الخامسة بقسم عمارة البيئة بالكلية، قدم أحد الطلاب تجربة العالم الافتراضي من خلال تصميم مقترح لإحدى حدائق الأحياء السكنية، قدمها الطالب بطريقة مختلفة تتماشى مع مخرجات العصر ومتطلبات السوق الجديدة".

وأكد أن مراسم التصميم في كلية العمارة والتخطيط احتضنت بيئة إبداعية وتحفز الطلاب على مواكبة كل جديد، حيث توفرت الظروف لطلاب قسم عمارة البيئة أن يطبقوا أحدث أساليب التصميم.

فيما قال مشرف السنة الخامسة لمشاريع الطلاب بقسم عمارة البيئة عبدالعزيز بن محمد العويد إنها "كانت تجربة مبتكرة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال متابعة الشرح بهذه التقنية، وتوصيف مزايا المشروع بطريقة متقدمة وحديثة، يستطيع من خلالها المتلقي التجول ضمن المشروع في العالم الافتراضي، ويحاكي الواقع بداخل الحديقة باستخدام النظارات الخاصة، وتمكنوا من معاينة أطراف المشروع وتخيل الأجواء فيه، كما استطاعوا من خلال هذه التقنية تعديل وتغيير المواد المستخدمة بالمشروع (إضاءة، تبليط، أماكن الجلوس)، إضافة إلى أنواع النباتات الموجودة، وغيرها بشكل فوري أثناء التجول داخل المشروع.

وقال رئيس قسم عمارة البيئة منتصر بن مسعود العبدالله إن "قسم عمارة البيئة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، من التخصصات التي تعنى بالفراغات الخارجية وتصميم المشاريع الترفيهية والمنتزهات والحدائق باختلاف أحجامها، حيث إن مهنة معماري البيئة تهتم بتصميم الفراغات الخارجية بكل أحجامها ومستوياتها داخل وخارج المدن والمناطق الحضرية، والحفاظ على البيئة واستخدام مواردها استخداماً حكيماً، يحقق مبادئ الاستدامة، ويعالج المشاكل الناجمة عن سوء الاستخدام والممارسات البشرية المختلفة، آخذاً في الاعتبار الأبعاد الجمالية والاجتماعية والاقتصادية واستخدام التقنيات الحديثة والمحافظة على المواقع السياحية والتراثية وتطويرها، وهو من التخصصات التي تعنى بالترفيه والسياحة بطريقة مباشرة".

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