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كورونا في روسيا.. 6736 إصابة جديدة و134 وفاة جديدة

خلال آخر 24 ساعة.. عدد حالات الشفاء يتجاوز 450 ألفًا

سجلت روسيا 6736 إصابة و134 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة؛ ليبلغ الإجمالي 681251 إصابة و10161 وفاة؛ بينما وصل عدد المتعافين إلى 450750 شخصًا مع رصد 3781 حالة جديدة.

وتشير الأرقام الجديدة التي أوردها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له اليوم الأحد، إلى ارتفاع طفيف للإصابات، وتراجع الوفيات مقارنة مع حصيلة اليوم السابق (6632 إصابة و168 وفاة).

وذكر البيان أن 29.8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا في روسيا.. 6736 إصابة جديدة و134 وفاة جديدة
سبق

سجلت روسيا 6736 إصابة و134 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة؛ ليبلغ الإجمالي 681251 إصابة و10161 وفاة؛ بينما وصل عدد المتعافين إلى 450750 شخصًا مع رصد 3781 حالة جديدة.

وتشير الأرقام الجديدة التي أوردها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له اليوم الأحد، إلى ارتفاع طفيف للإصابات، وتراجع الوفيات مقارنة مع حصيلة اليوم السابق (6632 إصابة و168 وفاة).

وذكر البيان أن 29.8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
11:12 AM

كورونا في روسيا.. 6736 إصابة جديدة و134 وفاة جديدة

خلال آخر 24 ساعة.. عدد حالات الشفاء يتجاوز 450 ألفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت روسيا 6736 إصابة و134 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة؛ ليبلغ الإجمالي 681251 إصابة و10161 وفاة؛ بينما وصل عدد المتعافين إلى 450750 شخصًا مع رصد 3781 حالة جديدة.

وتشير الأرقام الجديدة التي أوردها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له اليوم الأحد، إلى ارتفاع طفيف للإصابات، وتراجع الوفيات مقارنة مع حصيلة اليوم السابق (6632 إصابة و168 وفاة).

وذكر البيان أن 29.8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

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