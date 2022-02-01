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وزير الداخلية يلتقي نائب رئيس الوزراء الإماراتي وولي عهد دبي

بحث سبل تعزيز التعاون الأمني وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مقر إقامته بدبي، اليوم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية يلتقي نائب رئيس الوزراء الإماراتي وولي عهد دبي
سبق

التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مقر إقامته بدبي، اليوم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
08:57 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
12:01 AM

وزير الداخلية يلتقي نائب رئيس الوزراء الإماراتي وولي عهد دبي

بحث سبل تعزيز التعاون الأمني وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,467

التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مقر إقامته بدبي، اليوم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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15,109
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