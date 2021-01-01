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"المطلق": يجوز صرف الزكاة على أقساط شهرية بدلاً من دفعة واحدة

قال إن الفقراء يستفيدون أكثر عندما تُعطى لهم الزكاة شهريًا

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الشيخ عبدالله المطلق، جواز صرف الزكاة على أقساط شهرية بدلاً من دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن الفقراء يستفيدون أكثر عندما تُعطى لهم الزكاة شهريًا، بدلاً من مرة واحدة ينفقونها في وقتها.

جاء ذلك في رده ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية عن جواز صرف الزكاة لعائلة فقيرة محتاجة، بحيث تدفع لهم الزكاة على أقساط شهرية وليس دفعة واحدة، وذلك لمراعاة مصلحتهم، حيث أجاب: "هذا جيد، وكثير من الأخيار يدفعون زكاتهم لأقاربهم، ويعطونهم على دفعات شهرية، بحيث يخصص لهم منها راتبًا كل شهر، وهذا من أحسن ما ينبغي فعله".

وأوضح "المطلق": "لأن هؤلاء إذا أعطاهم الزكاة دفعة واحدة أنفقوها، وبقوا طول المدة فقراء! لكنّ إعطاءهم الزكاة مثل الراتب، فهذا شيء جميل ويشكر فاعله، وهو يجوز بلا شك".

عبدالله المطلق برنامج فتاوى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطلق": يجوز صرف الزكاة على أقساط شهرية بدلاً من دفعة واحدة
سبق

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الشيخ عبدالله المطلق، جواز صرف الزكاة على أقساط شهرية بدلاً من دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن الفقراء يستفيدون أكثر عندما تُعطى لهم الزكاة شهريًا، بدلاً من مرة واحدة ينفقونها في وقتها.

جاء ذلك في رده ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية عن جواز صرف الزكاة لعائلة فقيرة محتاجة، بحيث تدفع لهم الزكاة على أقساط شهرية وليس دفعة واحدة، وذلك لمراعاة مصلحتهم، حيث أجاب: "هذا جيد، وكثير من الأخيار يدفعون زكاتهم لأقاربهم، ويعطونهم على دفعات شهرية، بحيث يخصص لهم منها راتبًا كل شهر، وهذا من أحسن ما ينبغي فعله".

وأوضح "المطلق": "لأن هؤلاء إذا أعطاهم الزكاة دفعة واحدة أنفقوها، وبقوا طول المدة فقراء! لكنّ إعطاءهم الزكاة مثل الراتب، فهذا شيء جميل ويشكر فاعله، وهو يجوز بلا شك".

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
01:16 AM

"المطلق": يجوز صرف الزكاة على أقساط شهرية بدلاً من دفعة واحدة

قال إن الفقراء يستفيدون أكثر عندما تُعطى لهم الزكاة شهريًا

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الشيخ عبدالله المطلق، جواز صرف الزكاة على أقساط شهرية بدلاً من دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن الفقراء يستفيدون أكثر عندما تُعطى لهم الزكاة شهريًا، بدلاً من مرة واحدة ينفقونها في وقتها.

جاء ذلك في رده ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية عن جواز صرف الزكاة لعائلة فقيرة محتاجة، بحيث تدفع لهم الزكاة على أقساط شهرية وليس دفعة واحدة، وذلك لمراعاة مصلحتهم، حيث أجاب: "هذا جيد، وكثير من الأخيار يدفعون زكاتهم لأقاربهم، ويعطونهم على دفعات شهرية، بحيث يخصص لهم منها راتبًا كل شهر، وهذا من أحسن ما ينبغي فعله".

وأوضح "المطلق": "لأن هؤلاء إذا أعطاهم الزكاة دفعة واحدة أنفقوها، وبقوا طول المدة فقراء! لكنّ إعطاءهم الزكاة مثل الراتب، فهذا شيء جميل ويشكر فاعله، وهو يجوز بلا شك".

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