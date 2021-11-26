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"الطيران المدني": رفع قيود السفر للقادمين إلى المملكة من 6 دول

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بشأن رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية عن بعض الدول المعلق القدوم منها وهي (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند)، وذلك دون الحاجة إلى قضاء (14) يوماً خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، مع تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة (5) أيام على المسافرين بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

وأكدت الهيئة أن العمل بهذه الإجراءات يسري ابتداء من الساعة (01:00) صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 26 / 04 / 1443هـ.

وأوضحت الهيئة أنه على جميع الناقلات الاستمرار بتوعية المسافرين بأهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للطيران المدني هيئة الطيران المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني": رفع قيود السفر للقادمين إلى المملكة من 6 دول
سبق

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بشأن رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية عن بعض الدول المعلق القدوم منها وهي (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند)، وذلك دون الحاجة إلى قضاء (14) يوماً خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، مع تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة (5) أيام على المسافرين بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

وأكدت الهيئة أن العمل بهذه الإجراءات يسري ابتداء من الساعة (01:00) صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 26 / 04 / 1443هـ.

وأوضحت الهيئة أنه على جميع الناقلات الاستمرار بتوعية المسافرين بأهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
11:00 PM

"الطيران المدني": رفع قيود السفر للقادمين إلى المملكة من 6 دول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بشأن رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية عن بعض الدول المعلق القدوم منها وهي (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند)، وذلك دون الحاجة إلى قضاء (14) يوماً خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، مع تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة (5) أيام على المسافرين بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

وأكدت الهيئة أن العمل بهذه الإجراءات يسري ابتداء من الساعة (01:00) صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 26 / 04 / 1443هـ.

وأوضحت الهيئة أنه على جميع الناقلات الاستمرار بتوعية المسافرين بأهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

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