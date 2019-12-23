"هاكرز" يساومون "أبل" على بيانات 300 مليون مستخدم "آيفون"

للحصول على "فدية" مقابل عدم نشر تلك التفاصيل الخاصة بتلك الهواتف

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن قراصنة إنترنت "هاكرز" يساومون حاليًا شركة "أبل" الأمريكية على بيانات 300 مليون مستخدم لهواتف "آيفون".

وأشارت صحفة "تايمز ناو" الهندية إلى أن "هاكرز" تمكنوا من الحصول على البيانات الشخصية الكاملة لـ300 مليون من مستخدمي "آيفون"، وبدأوا في مساومة "أبل" من أجل الحصول على "فدية" مقابل عدم نشر تلك التفاصيل الخاصة بتلك الهواتف على حسابات "آي كلاود".

وطالَبَ "الهاكرز" شركة "أبل" بدفع 75 ألفًا من العملة الرقمية المشفرة أو دفع 100 ألف دولار من بطاقات هدايا "آي تيونز".

وهدد "الهاكرز" في حالة رفض "أبل" دفع تلك الفدية؛ فإنها ستعيد الـ300 مليون هاتف "آيفون" إلى وضع "ضبط المصنع"؛ لأنها ستحذف كل تلك الحسابات من على موقع الشركة بصورة نهائية.

وأفاد التقرير بأن أبل تستعين حاليًا بوكالات إنفاذ القانون الأمريكية، التي تتعاون مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في بريطانيا؛ لمعرفة هوية "الهاكرز" وإمكانية توقيفه عن العمل.

وتَوصلت التحقيقات إلى شخص يدعى "كريم البيرق"، 22 عامًا، يُعتقد أنه أحد الأضلع الرئيسية في هذا التهديد؛ ولكن لم تجد جهات التحقيق أي أدلة ضده.