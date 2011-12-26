النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 163 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 189 خلال الـ24 ساعة الماضية

"سعودية" تُنافس أمريكيًّا ومواطنين في شوط "مفاريد الحمر"

خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة

شهدت أسماء المتأهلين لشوط "المفاريد" في فئة "الحمر"، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، مساء اليوم، دخول السعودية رشا بشير عبدالله، المنافسة، بعد تأهلها لمرحلة التحكيم النهائي.

وأظهرت أسماء المتأهلين إلى مرحلة التحكيم النهائي في فئة فرديات "مفاريد الحمر"، منافسة السيدة رشا للمواطن الأمريكي رامين لورين راشو راشو، بالإضافة إلى المواطنين جمعان تركي العتيبي وعبدالمحسن صالح الراجحي.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سعودية" تُنافس أمريكيًّا ومواطنين في شوط "مفاريد الحمر"
سبق

شهدت أسماء المتأهلين لشوط "المفاريد" في فئة "الحمر"، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، مساء اليوم، دخول السعودية رشا بشير عبدالله، المنافسة، بعد تأهلها لمرحلة التحكيم النهائي.

وأظهرت أسماء المتأهلين إلى مرحلة التحكيم النهائي في فئة فرديات "مفاريد الحمر"، منافسة السيدة رشا للمواطن الأمريكي رامين لورين راشو راشو، بالإضافة إلى المواطنين جمعان تركي العتيبي وعبدالمحسن صالح الراجحي.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
06:35 PM

"سعودية" تُنافس أمريكيًّا ومواطنين في شوط "مفاريد الحمر"

خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
1
1,210

شهدت أسماء المتأهلين لشوط "المفاريد" في فئة "الحمر"، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، مساء اليوم، دخول السعودية رشا بشير عبدالله، المنافسة، بعد تأهلها لمرحلة التحكيم النهائي.

وأظهرت أسماء المتأهلين إلى مرحلة التحكيم النهائي في فئة فرديات "مفاريد الحمر"، منافسة السيدة رشا للمواطن الأمريكي رامين لورين راشو راشو، بالإضافة إلى المواطنين جمعان تركي العتيبي وعبدالمحسن صالح الراجحي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,856
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,710
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,951
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,320

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة