"سعودية" تُنافس أمريكيًّا ومواطنين في شوط "مفاريد الحمر"

خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة

شهدت أسماء المتأهلين لشوط "المفاريد" في فئة "الحمر"، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، مساء اليوم، دخول السعودية رشا بشير عبدالله، المنافسة، بعد تأهلها لمرحلة التحكيم النهائي.

وأظهرت أسماء المتأهلين إلى مرحلة التحكيم النهائي في فئة فرديات "مفاريد الحمر"، منافسة السيدة رشا للمواطن الأمريكي رامين لورين راشو راشو، بالإضافة إلى المواطنين جمعان تركي العتيبي وعبدالمحسن صالح الراجحي.