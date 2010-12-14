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الأهلي يكسب ودية أبها بثلاثية .. تحضيراً لدور 16 لكأس الملك

كسب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي، الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن استعدادات الفريقين لدور 16 لكأس الملك.

بدأ الأهلي بالتسجيل عبر مهاجمه عمر السومة من خطأ خارج المنطقة في الدقيقة الرابعة، لكن أبها تمكن من معادلة النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل .

وفي الشوط الثاني قلب أبها النتيجة بهدف ثان ليعود السومة مجدداً ويسجل هدف التعادل بعد مرور ساعة على المباراة، ولم تمض دقيقة واحدة حتى سجل محمد المجحد الهدف الثالث الأهلاوي ليتقدم بالنتيجة من جديد .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يكسب ودية أبها بثلاثية .. تحضيراً لدور 16 لكأس الملك
سبق

كسب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي، الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن استعدادات الفريقين لدور 16 لكأس الملك.

بدأ الأهلي بالتسجيل عبر مهاجمه عمر السومة من خطأ خارج المنطقة في الدقيقة الرابعة، لكن أبها تمكن من معادلة النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل .

وفي الشوط الثاني قلب أبها النتيجة بهدف ثان ليعود السومة مجدداً ويسجل هدف التعادل بعد مرور ساعة على المباراة، ولم تمض دقيقة واحدة حتى سجل محمد المجحد الهدف الثالث الأهلاوي ليتقدم بالنتيجة من جديد .

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
11:14 PM

الأهلي يكسب ودية أبها بثلاثية .. تحضيراً لدور 16 لكأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كسب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي، الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن استعدادات الفريقين لدور 16 لكأس الملك.

بدأ الأهلي بالتسجيل عبر مهاجمه عمر السومة من خطأ خارج المنطقة في الدقيقة الرابعة، لكن أبها تمكن من معادلة النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل .

وفي الشوط الثاني قلب أبها النتيجة بهدف ثان ليعود السومة مجدداً ويسجل هدف التعادل بعد مرور ساعة على المباراة، ولم تمض دقيقة واحدة حتى سجل محمد المجحد الهدف الثالث الأهلاوي ليتقدم بالنتيجة من جديد .

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