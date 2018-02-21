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مطار "هيثرو" للسعوديين... نرحّب بكم بدون فيزا في هذه الحالة فقط

يستخدم 90 شركة طيران عالمية ويسيّر رحلات إلى 170 دولة مختلفة

أعلن الموقع الإلكتروني بمطار هيثرو في مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة، عن مجموعة من الإجراءات الخاصة للسعوديين؛ منها دخول بريطانيا بدون فيزا؛ شرط أن يحملوا التأشيرة الأمريكية وتكون سارية، بالإضافة إلى أن يكون الترانزيت لمدة 24 ساعة، ويكون على مطار هيثرو فقط وليس أي مطار آخر بلندن أو بريطانيا ومدنها، والحجز مستمر لدولة الوصول النهائي.

ويقع مطار هيثرو على بُعد 22كم من وسط لندن، وهو واحد من 6 مطارات تخدم لندن، ويشكل موقع المطار مشكلةً كبيرةً لقربه من الطرق السريعة والأحياء السكنية؛ مما يسبب الإزعاج لسكان المناطق المحيطة به عند هبوط الطائرات، كما أن ارتفاعه المنخفض 235 متراً فوق سطح البحر يؤدي إلى الحد من حركة الطيران في كثير من الأحيان لكثرة تعرضه للضباب.

يستخدم المطار 90 شركة طيران عالمية، ويسيّر رحلات إلى 170 دولة مختلفة، كما يخدم مطار هيثرو 67 مليون مسافر سنوياً، بنسبة 11% من مجمل الرحلات الجوية في داخل بريطانيا و45% من الرحلات الدولية ويرتبط مطار هيثرو بشبكة النقل العام كاملة في بريطانيا، عن طريق حافلات النقل العام وقطار الأنفاق؛ مما يجعل الوصول إليه سهلاً، ويحتوي مبنى هيثرو على 5 مبانٍ للركاب؛ كل مبنى يخدم عدداً معيناً من الشركات، وكل مبنى يسيّر رحلات جوية إلى مناطق معينة من العالم.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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مطار "هيثرو" للسعوديين... نرحّب بكم بدون فيزا في هذه الحالة فقط
سبق

أعلن الموقع الإلكتروني بمطار هيثرو في مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة، عن مجموعة من الإجراءات الخاصة للسعوديين؛ منها دخول بريطانيا بدون فيزا؛ شرط أن يحملوا التأشيرة الأمريكية وتكون سارية، بالإضافة إلى أن يكون الترانزيت لمدة 24 ساعة، ويكون على مطار هيثرو فقط وليس أي مطار آخر بلندن أو بريطانيا ومدنها، والحجز مستمر لدولة الوصول النهائي.

ويقع مطار هيثرو على بُعد 22كم من وسط لندن، وهو واحد من 6 مطارات تخدم لندن، ويشكل موقع المطار مشكلةً كبيرةً لقربه من الطرق السريعة والأحياء السكنية؛ مما يسبب الإزعاج لسكان المناطق المحيطة به عند هبوط الطائرات، كما أن ارتفاعه المنخفض 235 متراً فوق سطح البحر يؤدي إلى الحد من حركة الطيران في كثير من الأحيان لكثرة تعرضه للضباب.

يستخدم المطار 90 شركة طيران عالمية، ويسيّر رحلات إلى 170 دولة مختلفة، كما يخدم مطار هيثرو 67 مليون مسافر سنوياً، بنسبة 11% من مجمل الرحلات الجوية في داخل بريطانيا و45% من الرحلات الدولية ويرتبط مطار هيثرو بشبكة النقل العام كاملة في بريطانيا، عن طريق حافلات النقل العام وقطار الأنفاق؛ مما يجعل الوصول إليه سهلاً، ويحتوي مبنى هيثرو على 5 مبانٍ للركاب؛ كل مبنى يخدم عدداً معيناً من الشركات، وكل مبنى يسيّر رحلات جوية إلى مناطق معينة من العالم.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
12:11 PM

مطار "هيثرو" للسعوديين... نرحّب بكم بدون فيزا في هذه الحالة فقط

يستخدم 90 شركة طيران عالمية ويسيّر رحلات إلى 170 دولة مختلفة

A A A
خالد خليل - الرياض
14
48,422

أعلن الموقع الإلكتروني بمطار هيثرو في مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة، عن مجموعة من الإجراءات الخاصة للسعوديين؛ منها دخول بريطانيا بدون فيزا؛ شرط أن يحملوا التأشيرة الأمريكية وتكون سارية، بالإضافة إلى أن يكون الترانزيت لمدة 24 ساعة، ويكون على مطار هيثرو فقط وليس أي مطار آخر بلندن أو بريطانيا ومدنها، والحجز مستمر لدولة الوصول النهائي.

ويقع مطار هيثرو على بُعد 22كم من وسط لندن، وهو واحد من 6 مطارات تخدم لندن، ويشكل موقع المطار مشكلةً كبيرةً لقربه من الطرق السريعة والأحياء السكنية؛ مما يسبب الإزعاج لسكان المناطق المحيطة به عند هبوط الطائرات، كما أن ارتفاعه المنخفض 235 متراً فوق سطح البحر يؤدي إلى الحد من حركة الطيران في كثير من الأحيان لكثرة تعرضه للضباب.

يستخدم المطار 90 شركة طيران عالمية، ويسيّر رحلات إلى 170 دولة مختلفة، كما يخدم مطار هيثرو 67 مليون مسافر سنوياً، بنسبة 11% من مجمل الرحلات الجوية في داخل بريطانيا و45% من الرحلات الدولية ويرتبط مطار هيثرو بشبكة النقل العام كاملة في بريطانيا، عن طريق حافلات النقل العام وقطار الأنفاق؛ مما يجعل الوصول إليه سهلاً، ويحتوي مبنى هيثرو على 5 مبانٍ للركاب؛ كل مبنى يخدم عدداً معيناً من الشركات، وكل مبنى يسيّر رحلات جوية إلى مناطق معينة من العالم.

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