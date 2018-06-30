النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مكافحة المخدرات": جميع أحياء مدن ومحافظات المملكة تخضع لمتابعة الجهات الأمنية

رداً على مقاطع فيديو متداولة تضمنت حواراً مع 3 أشخاص مدمنين بالرياض

أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن جميع أحياء مدن ومحافظات المملكة تخضع لمتابعة الجهات الأمنية، سواء من دوريات الأمن أو مكافحة المخدرات، خاصة المواقع التي تمثل بيئة محتملة لممارسة أي نشاطات مخالفة للأنظمة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات إنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو التي تم تداولها تضمنت حواراً مع ثلاثة أشخاص، بدا أنهم من مدمني المخدرات، عن انتشار ترويجها وتعاطيها في أحد الأحياء بمدينة الرياض، وما زعم عن عدم وجود الجهات الأمنية في ذلك الحي، فإن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تؤكد بهذا الصدد عدم صحة ما زُعم من عدم التغطية الأمنية، حيث تخضع كل الأحياء في جميع المدن والمحافظات لمتابعة الجهات الأمنية، سواء من دوريات الأمن أو مكافحة المخدرات، خاصة المواقع التي تمثل بيئة محتملة لممارسة أي نشاطات مخالفة للأنظمة، بما فيها الموقع الذي تدور حوله مقاطع الفيديو المشار إليها، وتتعامل الجهات الأمنية مع الحالات التي ترصد وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.

وأهاب المتحدث الرسمي بوسائل الإعلام التعامل بمهنية مع مثل هذه الاجتهادات الفردية، التي لا تقوم على أساس مهني، وتخالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحري الدقة، والرجوع للجهات المختصة بها؛ للوقوف على ما لديها قبل النشر عبر المواقع الإلكترونية، على النحو الذي تم به إنتاج ونشر تلك المقاطع، وسوف يخضع من يقف خلفه لما تقرره الأنظمة المرعية؛ وذلك في ضوء ما يتضح من إجراءات التثبت من صحة ما ورد بمقاطع الفيديو عن عرض بيع مواد مخدرة عليه، وصحة ما أشار إليه عن تعاطي الأشخاص الذين أجرى الحوار معهم للمخدرات، والله ولي التوفيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مكافحة المخدرات": جميع أحياء مدن ومحافظات المملكة تخضع لمتابعة الجهات الأمنية
سبق

أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن جميع أحياء مدن ومحافظات المملكة تخضع لمتابعة الجهات الأمنية، سواء من دوريات الأمن أو مكافحة المخدرات، خاصة المواقع التي تمثل بيئة محتملة لممارسة أي نشاطات مخالفة للأنظمة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات إنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو التي تم تداولها تضمنت حواراً مع ثلاثة أشخاص، بدا أنهم من مدمني المخدرات، عن انتشار ترويجها وتعاطيها في أحد الأحياء بمدينة الرياض، وما زعم عن عدم وجود الجهات الأمنية في ذلك الحي، فإن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تؤكد بهذا الصدد عدم صحة ما زُعم من عدم التغطية الأمنية، حيث تخضع كل الأحياء في جميع المدن والمحافظات لمتابعة الجهات الأمنية، سواء من دوريات الأمن أو مكافحة المخدرات، خاصة المواقع التي تمثل بيئة محتملة لممارسة أي نشاطات مخالفة للأنظمة، بما فيها الموقع الذي تدور حوله مقاطع الفيديو المشار إليها، وتتعامل الجهات الأمنية مع الحالات التي ترصد وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.

وأهاب المتحدث الرسمي بوسائل الإعلام التعامل بمهنية مع مثل هذه الاجتهادات الفردية، التي لا تقوم على أساس مهني، وتخالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحري الدقة، والرجوع للجهات المختصة بها؛ للوقوف على ما لديها قبل النشر عبر المواقع الإلكترونية، على النحو الذي تم به إنتاج ونشر تلك المقاطع، وسوف يخضع من يقف خلفه لما تقرره الأنظمة المرعية؛ وذلك في ضوء ما يتضح من إجراءات التثبت من صحة ما ورد بمقاطع الفيديو عن عرض بيع مواد مخدرة عليه، وصحة ما أشار إليه عن تعاطي الأشخاص الذين أجرى الحوار معهم للمخدرات، والله ولي التوفيق.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
10:22 AM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:19 AM

"مكافحة المخدرات": جميع أحياء مدن ومحافظات المملكة تخضع لمتابعة الجهات الأمنية

رداً على مقاطع فيديو متداولة تضمنت حواراً مع 3 أشخاص مدمنين بالرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
103
52,307

أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن جميع أحياء مدن ومحافظات المملكة تخضع لمتابعة الجهات الأمنية، سواء من دوريات الأمن أو مكافحة المخدرات، خاصة المواقع التي تمثل بيئة محتملة لممارسة أي نشاطات مخالفة للأنظمة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات إنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو التي تم تداولها تضمنت حواراً مع ثلاثة أشخاص، بدا أنهم من مدمني المخدرات، عن انتشار ترويجها وتعاطيها في أحد الأحياء بمدينة الرياض، وما زعم عن عدم وجود الجهات الأمنية في ذلك الحي، فإن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تؤكد بهذا الصدد عدم صحة ما زُعم من عدم التغطية الأمنية، حيث تخضع كل الأحياء في جميع المدن والمحافظات لمتابعة الجهات الأمنية، سواء من دوريات الأمن أو مكافحة المخدرات، خاصة المواقع التي تمثل بيئة محتملة لممارسة أي نشاطات مخالفة للأنظمة، بما فيها الموقع الذي تدور حوله مقاطع الفيديو المشار إليها، وتتعامل الجهات الأمنية مع الحالات التي ترصد وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.

وأهاب المتحدث الرسمي بوسائل الإعلام التعامل بمهنية مع مثل هذه الاجتهادات الفردية، التي لا تقوم على أساس مهني، وتخالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحري الدقة، والرجوع للجهات المختصة بها؛ للوقوف على ما لديها قبل النشر عبر المواقع الإلكترونية، على النحو الذي تم به إنتاج ونشر تلك المقاطع، وسوف يخضع من يقف خلفه لما تقرره الأنظمة المرعية؛ وذلك في ضوء ما يتضح من إجراءات التثبت من صحة ما ورد بمقاطع الفيديو عن عرض بيع مواد مخدرة عليه، وصحة ما أشار إليه عن تعاطي الأشخاص الذين أجرى الحوار معهم للمخدرات، والله ولي التوفيق.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,494
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,861
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة