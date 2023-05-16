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شيخ قبيلة العُمرة بني شهر بتنومة إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ علي بن عبدالوهاب بن زارع شيخ قبيلة العُمرة بني شهر بتنومة، وذلك إثر تعرضه لعارض صحي أدخل على أثره إلى مستشفى عسير المركزي حيث وافته المنية.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وإلى اسرة آل زارع وقبيلة العمرة في محافظة تنومة بني شهر وفي جميع مناطق المملكة.

سائلين المولى جل في علاه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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شيخ قبيلة العُمرة بني شهر بتنومة إلى رحمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ علي بن عبدالوهاب بن زارع شيخ قبيلة العُمرة بني شهر بتنومة، وذلك إثر تعرضه لعارض صحي أدخل على أثره إلى مستشفى عسير المركزي حيث وافته المنية.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وإلى اسرة آل زارع وقبيلة العمرة في محافظة تنومة بني شهر وفي جميع مناطق المملكة.

سائلين المولى جل في علاه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
03:23 PM

شيخ قبيلة العُمرة بني شهر بتنومة إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,049

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ علي بن عبدالوهاب بن زارع شيخ قبيلة العُمرة بني شهر بتنومة، وذلك إثر تعرضه لعارض صحي أدخل على أثره إلى مستشفى عسير المركزي حيث وافته المنية.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وإلى اسرة آل زارع وقبيلة العمرة في محافظة تنومة بني شهر وفي جميع مناطق المملكة.

سائلين المولى جل في علاه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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