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"الداخلية": موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقًا

أمير الباحة يوجه باتخاذ إجراءات السلامة.. و"النقل" يستنفر لإزالة مخلفات الأمطار

"المالكي": فرق الصيانة باشرت بلاغات عن تجمعات مياه وتساقط أحجار بعدة طرق

اطمأنّ أمير ‫منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، على سير الأعمال الميدانية خلال هطول الأمطار على المنطقة ومحافظاتها، ووجّه الجهات المعنية باتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة المواطن والمقيم وإزالة مخلفات الأمطار، مؤكداً على أهمية سلامة المواطنين والمقيمين أثناء هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة حاليًّا.

ومن ناحية أخرى قال المهندس مسفر المالكي مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة: "إن فرع الوزارة بالمنطقة تلقّى عددًا من البلاغات من عمليات المرور بالمنطقة والدفاع المدني ومركز الاتصال الموحد (٩٣٨) الخاص بالوزارة، وذلك جراء تساقط الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم الثلاثاء، وتضمنت تلك البلاغات عددًا من تجمعات للمياه والأتربة على أسطح بعض الطرق وتساقط للأحجار على عدة طرق، والتي تمت مباشرتها فورًا من قبل فرق الصيانة التابعة للفرع بمتابعة مباشرة من الكوادر الفنية التابعة للفرع من مشرفين ومراقبين".

وأضاف "المالكي": "شملت الطرق التي تتم صيانتها حاليًّا بسبب الأمطار طريق الباحة الحزم المطار الذي شهد انهيار بعض الصخور والأتربة على سطح الطريق، وطريق الباحة الطائف الذي شهد تجمعات مياه وانهيارات بسيطة، وطريق الباحة بلجرشي أبها الذي شهد تجمعات لبعض المواد على سطح الطريق وتجمعات مائية في عدة مواقع، وطريق عقبة الملك فهد الرابط بين مدينة الباحة ومحافظة المخواة، وطريق عقبة حزنة الرابط بين محافظة بلجرشي ومحافظة المخواة؛ لوجود انهيارات صخرية في عدة مواقع تم على إثرها إغلاق هذه الطرق احترازيًّا لسلامة مستخدميها وعمل الصيانة اللازمة لها، وطريق المخواة قلوة، وطريق المخواة المظيلف، وطريق المخواة المجاردة، وطريق الباحة المندق.

وتابع: شملت الأمطار أيضًا بعض الطرق الفرعية؛ ومنها طريق شدا الأعلى، وطريق شدا الأسفل، وطريق وادي مليل، وطريق وادي نيرا، وطريق طفالة، وقد تم توجيه جميع الفرق لإجراء أعمال الصيانة والنظافة على جميع الطرق وإزالة كافة العوائق وإصلاح الأضرار التي سببتها الأمطار بما يضمن سلامة مستخدميها.

وأبان أن جميع الطرق مفتوحة لحركة السير عدا عقبة الأبناء فهي مغلقة احترازيّاً لوجود سيول منقولة تمرّ بوادي الخيطان، وجارٍ العمل وإعادة فتح الطريق بعد التأكد من سلامته على مرتاديه بالتنسيق مع الجهات المختصة.


وقال المالكي: نهيب بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر عند القيادة على الطرق، وخاصة في المواقع الجبلية عند تساقط الأمطار، والتي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام والأخذ بتوجيهات الجهات الأمنية والابتعاد عن الأودية”.

وأكد أن الفرع يعمل بكافة طاقته وكوادره الفنية وعلى مدار الساعة وفق توجيهات أمير المنطقة ووكيله، وكذلك متابعة مستمرة من قبل الوزير ونائبه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يوجه باتخاذ إجراءات السلامة.. و"النقل" يستنفر لإزالة مخلفات الأمطار
سبق

اطمأنّ أمير ‫منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، على سير الأعمال الميدانية خلال هطول الأمطار على المنطقة ومحافظاتها، ووجّه الجهات المعنية باتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة المواطن والمقيم وإزالة مخلفات الأمطار، مؤكداً على أهمية سلامة المواطنين والمقيمين أثناء هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة حاليًّا.

ومن ناحية أخرى قال المهندس مسفر المالكي مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة: "إن فرع الوزارة بالمنطقة تلقّى عددًا من البلاغات من عمليات المرور بالمنطقة والدفاع المدني ومركز الاتصال الموحد (٩٣٨) الخاص بالوزارة، وذلك جراء تساقط الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم الثلاثاء، وتضمنت تلك البلاغات عددًا من تجمعات للمياه والأتربة على أسطح بعض الطرق وتساقط للأحجار على عدة طرق، والتي تمت مباشرتها فورًا من قبل فرق الصيانة التابعة للفرع بمتابعة مباشرة من الكوادر الفنية التابعة للفرع من مشرفين ومراقبين".

وأضاف "المالكي": "شملت الطرق التي تتم صيانتها حاليًّا بسبب الأمطار طريق الباحة الحزم المطار الذي شهد انهيار بعض الصخور والأتربة على سطح الطريق، وطريق الباحة الطائف الذي شهد تجمعات مياه وانهيارات بسيطة، وطريق الباحة بلجرشي أبها الذي شهد تجمعات لبعض المواد على سطح الطريق وتجمعات مائية في عدة مواقع، وطريق عقبة الملك فهد الرابط بين مدينة الباحة ومحافظة المخواة، وطريق عقبة حزنة الرابط بين محافظة بلجرشي ومحافظة المخواة؛ لوجود انهيارات صخرية في عدة مواقع تم على إثرها إغلاق هذه الطرق احترازيًّا لسلامة مستخدميها وعمل الصيانة اللازمة لها، وطريق المخواة قلوة، وطريق المخواة المظيلف، وطريق المخواة المجاردة، وطريق الباحة المندق.

وتابع: شملت الأمطار أيضًا بعض الطرق الفرعية؛ ومنها طريق شدا الأعلى، وطريق شدا الأسفل، وطريق وادي مليل، وطريق وادي نيرا، وطريق طفالة، وقد تم توجيه جميع الفرق لإجراء أعمال الصيانة والنظافة على جميع الطرق وإزالة كافة العوائق وإصلاح الأضرار التي سببتها الأمطار بما يضمن سلامة مستخدميها.

وأبان أن جميع الطرق مفتوحة لحركة السير عدا عقبة الأبناء فهي مغلقة احترازيّاً لوجود سيول منقولة تمرّ بوادي الخيطان، وجارٍ العمل وإعادة فتح الطريق بعد التأكد من سلامته على مرتاديه بالتنسيق مع الجهات المختصة.


وقال المالكي: نهيب بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر عند القيادة على الطرق، وخاصة في المواقع الجبلية عند تساقط الأمطار، والتي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام والأخذ بتوجيهات الجهات الأمنية والابتعاد عن الأودية”.

وأكد أن الفرع يعمل بكافة طاقته وكوادره الفنية وعلى مدار الساعة وفق توجيهات أمير المنطقة ووكيله، وكذلك متابعة مستمرة من قبل الوزير ونائبه.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
08:30 PM

أمير الباحة يوجه باتخاذ إجراءات السلامة.. و"النقل" يستنفر لإزالة مخلفات الأمطار

"المالكي": فرق الصيانة باشرت بلاغات عن تجمعات مياه وتساقط أحجار بعدة طرق

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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اطمأنّ أمير ‫منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، على سير الأعمال الميدانية خلال هطول الأمطار على المنطقة ومحافظاتها، ووجّه الجهات المعنية باتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة المواطن والمقيم وإزالة مخلفات الأمطار، مؤكداً على أهمية سلامة المواطنين والمقيمين أثناء هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة حاليًّا.

ومن ناحية أخرى قال المهندس مسفر المالكي مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة: "إن فرع الوزارة بالمنطقة تلقّى عددًا من البلاغات من عمليات المرور بالمنطقة والدفاع المدني ومركز الاتصال الموحد (٩٣٨) الخاص بالوزارة، وذلك جراء تساقط الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم الثلاثاء، وتضمنت تلك البلاغات عددًا من تجمعات للمياه والأتربة على أسطح بعض الطرق وتساقط للأحجار على عدة طرق، والتي تمت مباشرتها فورًا من قبل فرق الصيانة التابعة للفرع بمتابعة مباشرة من الكوادر الفنية التابعة للفرع من مشرفين ومراقبين".

وأضاف "المالكي": "شملت الطرق التي تتم صيانتها حاليًّا بسبب الأمطار طريق الباحة الحزم المطار الذي شهد انهيار بعض الصخور والأتربة على سطح الطريق، وطريق الباحة الطائف الذي شهد تجمعات مياه وانهيارات بسيطة، وطريق الباحة بلجرشي أبها الذي شهد تجمعات لبعض المواد على سطح الطريق وتجمعات مائية في عدة مواقع، وطريق عقبة الملك فهد الرابط بين مدينة الباحة ومحافظة المخواة، وطريق عقبة حزنة الرابط بين محافظة بلجرشي ومحافظة المخواة؛ لوجود انهيارات صخرية في عدة مواقع تم على إثرها إغلاق هذه الطرق احترازيًّا لسلامة مستخدميها وعمل الصيانة اللازمة لها، وطريق المخواة قلوة، وطريق المخواة المظيلف، وطريق المخواة المجاردة، وطريق الباحة المندق.

وتابع: شملت الأمطار أيضًا بعض الطرق الفرعية؛ ومنها طريق شدا الأعلى، وطريق شدا الأسفل، وطريق وادي مليل، وطريق وادي نيرا، وطريق طفالة، وقد تم توجيه جميع الفرق لإجراء أعمال الصيانة والنظافة على جميع الطرق وإزالة كافة العوائق وإصلاح الأضرار التي سببتها الأمطار بما يضمن سلامة مستخدميها.

وأبان أن جميع الطرق مفتوحة لحركة السير عدا عقبة الأبناء فهي مغلقة احترازيّاً لوجود سيول منقولة تمرّ بوادي الخيطان، وجارٍ العمل وإعادة فتح الطريق بعد التأكد من سلامته على مرتاديه بالتنسيق مع الجهات المختصة.


وقال المالكي: نهيب بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر عند القيادة على الطرق، وخاصة في المواقع الجبلية عند تساقط الأمطار، والتي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام والأخذ بتوجيهات الجهات الأمنية والابتعاد عن الأودية”.

وأكد أن الفرع يعمل بكافة طاقته وكوادره الفنية وعلى مدار الساعة وفق توجيهات أمير المنطقة ووكيله، وكذلك متابعة مستمرة من قبل الوزير ونائبه.

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