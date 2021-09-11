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"التعليم": غدًا.. احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين

وصولًا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية

‬ دعت وزارة التعليم إلى ضرورة المبادرة بالحصول على لقاح كورونا.

وأكدت الوزارة أنه اعتبارًا من الغد؛ سيتم احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين.

وكان المتحدث باسم التعليم العام بوزارة التعليم، قد أوضح أنه حرصًا على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظًا على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمرارًا للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تَقرر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

وأكد دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولًا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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"التعليم": غدًا.. احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين
سبق

‬ دعت وزارة التعليم إلى ضرورة المبادرة بالحصول على لقاح كورونا.

وأكدت الوزارة أنه اعتبارًا من الغد؛ سيتم احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين.

وكان المتحدث باسم التعليم العام بوزارة التعليم، قد أوضح أنه حرصًا على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظًا على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمرارًا للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تَقرر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

وأكد دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولًا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
03:53 PM

"التعليم": غدًا.. احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين

وصولًا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,576

‬ دعت وزارة التعليم إلى ضرورة المبادرة بالحصول على لقاح كورونا.

وأكدت الوزارة أنه اعتبارًا من الغد؛ سيتم احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين.

وكان المتحدث باسم التعليم العام بوزارة التعليم، قد أوضح أنه حرصًا على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظًا على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمرارًا للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تَقرر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

وأكد دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولًا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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