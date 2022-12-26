تحرك عاجل من تسلا لإنقاذ أرواح مستخدميها وهدية ثمينة في الطريق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تحرك عاجل من شركة "تسلا" المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية لإنقاذ حياة مستخدمي سيارتها، بالإضافة إلى تقديمها هدية ثمينة لهم بمناسبة إجازات الكريسماس ورأس السنة.



وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن "تسلا" قررت تعطيل تشغيل ألعاب الفيديو على الشاشات اللمسية الخاصة بسياراتها أثناء حركة السيارة؛ حتى لا تسبب أي تشويش على قائد السيارة يمكن أن يؤدي إلى حوادث سيارة قد تكون قاتلة في بعض الأحيان.



ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم النظم التقنية في تسلا قولها: إن هذا التحديث سيصل إلى كل سيارات تسلا في القريب العاجل، وسيُجبَر قائدو السيارة على الإيقاف لإكمال جلسات اللعب على الشاشات اللمسية الخاصة بها.



وشددت مسؤولة تسلا على أن قانون سلامة المركبات يمنع الشركات من بيع سيارات بها تقنيات تؤثر على حياة مستخدميها؛ وهو ما دفعهم لاتخاذ مثل هذا الإجراء الصارم.



ويتوقع أن يشمل التحديث نحو 580 ألف سيارة أنتجتها تسلا منذ عام 2016 تقريبًا.



وفي سياق آخر كشف موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص عن تجهيز تسلا هدية ثمينة لمستخدمي سياراتها بمناسبة أعيادة الكريسماس ورأس السنة، والتي تمكنهم من تحويل سياراتهم إلى مكبرات صوت.



وأوضحت تسلا أن التحديث الجديد متاح في سيارات تسلا المنتجة منذ عام 2019، فما هو أحدث، وتستخدم مكبرات الصوت الخارجية التي توفرها تسلا في سياراتها الحديثة، التي اشترطت هيئة السلامة الأمريكية وجودها لتنبيه المستخدمين بشأن سرعة السيارة المنخفضة أو السريعة.



ويتيح التحديث أيضًا استبدال بوق السيارة الافتراضي بمقطع صوتي يختاره المستخدم بنفسه.