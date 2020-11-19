النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تطبيق شهير لأوقات الصلاة واتجاه القِبلة يبيع بيانات المستخدمين للجيش الأمريكي

الأكثر انتشارًا بين المسلمين.. وتم تحميله 95 مليون مرة في 200 دولة حول العالم

قطع تطبيق إسلامي شهير لأوقات الصلاة وتحديد اتجاه القِبلة علاقته بشركة تكنولوجيا المواقع بعد ظهور تقارير عن بيعها بيانات المستخدمين المسلمين للجيش الأمريكي.

ووفقًا لشبكة "ويس" العالمية، فإن التطبيق الأكثر انتشارًا بين المسلمين في العالم Muslim Pro، وتم تحميله 95 مليون مرة على الأقل في 200 دولة حول العالم، تعاقد مع شركة التكنولوجيا X-Mode التي بدورها باعت البيانات لأطراف أخرى، باعت تلك البيانات بدورها للجيش الأمريكي.

وتشير المعلومات إلى أن الجهة التي اشترت البيانات هي قيادة العمليات الخاصة في الولايات المتحدة، وهي فرع من الجيش يختص بمكافحة الإرهاب والتمرد والاستطلاعات الخاصة.

ويبيّن التطبيق للمستخدمين أوقات الصلاة، واتجاه مكة المكرمة بناء على الموقع، ويوفر أيضًا تسجيلات صوتية للقرآن، وتذكيرات بالصلاة، وقراءة آيات من القرآن.

من جانبه، نفى زهريا جوباري، رئيس قسم المجتمع في التطبيق، التقرير مشيرًا إلى أنه غير دقيق وغير كامل، لكن التطبيق قرر قطع علاقاته بشركة X-Mode.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تطبيق شهير لأوقات الصلاة واتجاه القِبلة يبيع بيانات المستخدمين للجيش الأمريكي
سبق

قطع تطبيق إسلامي شهير لأوقات الصلاة وتحديد اتجاه القِبلة علاقته بشركة تكنولوجيا المواقع بعد ظهور تقارير عن بيعها بيانات المستخدمين المسلمين للجيش الأمريكي.

ووفقًا لشبكة "ويس" العالمية، فإن التطبيق الأكثر انتشارًا بين المسلمين في العالم Muslim Pro، وتم تحميله 95 مليون مرة على الأقل في 200 دولة حول العالم، تعاقد مع شركة التكنولوجيا X-Mode التي بدورها باعت البيانات لأطراف أخرى، باعت تلك البيانات بدورها للجيش الأمريكي.

وتشير المعلومات إلى أن الجهة التي اشترت البيانات هي قيادة العمليات الخاصة في الولايات المتحدة، وهي فرع من الجيش يختص بمكافحة الإرهاب والتمرد والاستطلاعات الخاصة.

ويبيّن التطبيق للمستخدمين أوقات الصلاة، واتجاه مكة المكرمة بناء على الموقع، ويوفر أيضًا تسجيلات صوتية للقرآن، وتذكيرات بالصلاة، وقراءة آيات من القرآن.

من جانبه، نفى زهريا جوباري، رئيس قسم المجتمع في التطبيق، التقرير مشيرًا إلى أنه غير دقيق وغير كامل، لكن التطبيق قرر قطع علاقاته بشركة X-Mode.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
12:27 AM

تطبيق شهير لأوقات الصلاة واتجاه القِبلة يبيع بيانات المستخدمين للجيش الأمريكي

الأكثر انتشارًا بين المسلمين.. وتم تحميله 95 مليون مرة في 200 دولة حول العالم

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,082

قطع تطبيق إسلامي شهير لأوقات الصلاة وتحديد اتجاه القِبلة علاقته بشركة تكنولوجيا المواقع بعد ظهور تقارير عن بيعها بيانات المستخدمين المسلمين للجيش الأمريكي.

ووفقًا لشبكة "ويس" العالمية، فإن التطبيق الأكثر انتشارًا بين المسلمين في العالم Muslim Pro، وتم تحميله 95 مليون مرة على الأقل في 200 دولة حول العالم، تعاقد مع شركة التكنولوجيا X-Mode التي بدورها باعت البيانات لأطراف أخرى، باعت تلك البيانات بدورها للجيش الأمريكي.

وتشير المعلومات إلى أن الجهة التي اشترت البيانات هي قيادة العمليات الخاصة في الولايات المتحدة، وهي فرع من الجيش يختص بمكافحة الإرهاب والتمرد والاستطلاعات الخاصة.

ويبيّن التطبيق للمستخدمين أوقات الصلاة، واتجاه مكة المكرمة بناء على الموقع، ويوفر أيضًا تسجيلات صوتية للقرآن، وتذكيرات بالصلاة، وقراءة آيات من القرآن.

من جانبه، نفى زهريا جوباري، رئيس قسم المجتمع في التطبيق، التقرير مشيرًا إلى أنه غير دقيق وغير كامل، لكن التطبيق قرر قطع علاقاته بشركة X-Mode.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,929
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,114
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,531
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,383

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة