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"أمير تبوك" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

ناقش عدداً من الموضوعات التي تهم المنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، رحّب أمير المنطقة بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير تبوك" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، رحّب أمير المنطقة بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
02:16 PM

"أمير تبوك" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

ناقش عدداً من الموضوعات التي تهم المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، رحّب أمير المنطقة بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

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