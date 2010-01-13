النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصقَّار أمين الملاح يحقق شوطين في "بطولة فزاع للصيد بالصقور"

أشاد بدور نادي الصقور السعودي في تعزيز المهارات عبر تدريبات مميزة

حصد الصقَّار السعودي أمين بن عبدالله بن علي الملاح، المركز الأول في شوطين ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح)، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي.

وشهدت أشواط الرموز المفتوحة منافسة قوية، تمكَّن فيها الملاح من حصد المركز الأول في شوط الرمز: العامة مفتوح – بيور جير فرخ، وكذلك الأول في شوط الرمز: العامة مفتوح – جير تبع قرناس، متجاوزاً وصيفه في أحد الأشواط بفارق يبلغ نحو 450 جزءاً من الثانية.

وقال الصقار أمين الملاح إن مشاركته جاءت تحت مظلة نادي الصقور السعودي، حيث قدم للبطولة برفقة 4 صقور، للمنافسة في بطولة من أهم بطولات الصقور في العالم.
وأضاف: المنافسة كانت صعبة وقوية جداً، شارك فيها نخبة الطيور، وتمكنت صقوري القادمة من ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور من تصدر الأشواط وبجدارة.

وأردف: الفعاليات والمسابقات؛ التي ينظمها نادي الصقور السعودي منذ تأسيسه في عام 2017، أسهمت في إكساب الصقّار السعودي مهاراتٍ وتدريباً مميزاً، لا سيما مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الحدث الأضخم من نوعه عالميًا، حيث استطاع الصقارون السعوديون المنافسة على بطولات المنطقة.

وتوقّع الملاح أن تشهد بطولات الصقور في الإمارات ودول العالم مشاركة سعودية أكبر، حيث تحظى صقورهم بمستويات ممتازة، شاهدناها في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي اختتم مسابقاته في ديسمبر الماضي، بمشاركة نحو 972 صقاراً وأكثر من 2110 صقور.

يذكر أن الصقار السعودي أمين بن عبدالله الملاح، حقق مجموعة من الكؤوس والألقاب التي حصدها في بطولات ومهرجانات محلية وعالمية؛ مثل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، ومن الإمارات بطولة فزاع للصيد بالصقور، وبطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، وكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، فيما يستعد للمشاركة في الأيام القادمة للمشاركة في بطولات إقليمية وعالمية في البحرين والإمارات، لتحقيق المزيد من الألقاب للصقور السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الصقَّار أمين الملاح يحقق شوطين في "بطولة فزاع للصيد بالصقور"
سبق

حصد الصقَّار السعودي أمين بن عبدالله بن علي الملاح، المركز الأول في شوطين ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح)، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي.

وشهدت أشواط الرموز المفتوحة منافسة قوية، تمكَّن فيها الملاح من حصد المركز الأول في شوط الرمز: العامة مفتوح – بيور جير فرخ، وكذلك الأول في شوط الرمز: العامة مفتوح – جير تبع قرناس، متجاوزاً وصيفه في أحد الأشواط بفارق يبلغ نحو 450 جزءاً من الثانية.

وقال الصقار أمين الملاح إن مشاركته جاءت تحت مظلة نادي الصقور السعودي، حيث قدم للبطولة برفقة 4 صقور، للمنافسة في بطولة من أهم بطولات الصقور في العالم.
وأضاف: المنافسة كانت صعبة وقوية جداً، شارك فيها نخبة الطيور، وتمكنت صقوري القادمة من ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور من تصدر الأشواط وبجدارة.

وأردف: الفعاليات والمسابقات؛ التي ينظمها نادي الصقور السعودي منذ تأسيسه في عام 2017، أسهمت في إكساب الصقّار السعودي مهاراتٍ وتدريباً مميزاً، لا سيما مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الحدث الأضخم من نوعه عالميًا، حيث استطاع الصقارون السعوديون المنافسة على بطولات المنطقة.

وتوقّع الملاح أن تشهد بطولات الصقور في الإمارات ودول العالم مشاركة سعودية أكبر، حيث تحظى صقورهم بمستويات ممتازة، شاهدناها في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي اختتم مسابقاته في ديسمبر الماضي، بمشاركة نحو 972 صقاراً وأكثر من 2110 صقور.

يذكر أن الصقار السعودي أمين بن عبدالله الملاح، حقق مجموعة من الكؤوس والألقاب التي حصدها في بطولات ومهرجانات محلية وعالمية؛ مثل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، ومن الإمارات بطولة فزاع للصيد بالصقور، وبطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، وكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، فيما يستعد للمشاركة في الأيام القادمة للمشاركة في بطولات إقليمية وعالمية في البحرين والإمارات، لتحقيق المزيد من الألقاب للصقور السعودية.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
05:12 PM

الصقَّار أمين الملاح يحقق شوطين في "بطولة فزاع للصيد بالصقور"

أشاد بدور نادي الصقور السعودي في تعزيز المهارات عبر تدريبات مميزة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
497

حصد الصقَّار السعودي أمين بن عبدالله بن علي الملاح، المركز الأول في شوطين ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح)، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي.

وشهدت أشواط الرموز المفتوحة منافسة قوية، تمكَّن فيها الملاح من حصد المركز الأول في شوط الرمز: العامة مفتوح – بيور جير فرخ، وكذلك الأول في شوط الرمز: العامة مفتوح – جير تبع قرناس، متجاوزاً وصيفه في أحد الأشواط بفارق يبلغ نحو 450 جزءاً من الثانية.

وقال الصقار أمين الملاح إن مشاركته جاءت تحت مظلة نادي الصقور السعودي، حيث قدم للبطولة برفقة 4 صقور، للمنافسة في بطولة من أهم بطولات الصقور في العالم.
وأضاف: المنافسة كانت صعبة وقوية جداً، شارك فيها نخبة الطيور، وتمكنت صقوري القادمة من ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور من تصدر الأشواط وبجدارة.

وأردف: الفعاليات والمسابقات؛ التي ينظمها نادي الصقور السعودي منذ تأسيسه في عام 2017، أسهمت في إكساب الصقّار السعودي مهاراتٍ وتدريباً مميزاً، لا سيما مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الحدث الأضخم من نوعه عالميًا، حيث استطاع الصقارون السعوديون المنافسة على بطولات المنطقة.

وتوقّع الملاح أن تشهد بطولات الصقور في الإمارات ودول العالم مشاركة سعودية أكبر، حيث تحظى صقورهم بمستويات ممتازة، شاهدناها في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي اختتم مسابقاته في ديسمبر الماضي، بمشاركة نحو 972 صقاراً وأكثر من 2110 صقور.

يذكر أن الصقار السعودي أمين بن عبدالله الملاح، حقق مجموعة من الكؤوس والألقاب التي حصدها في بطولات ومهرجانات محلية وعالمية؛ مثل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، ومن الإمارات بطولة فزاع للصيد بالصقور، وبطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، وكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، فيما يستعد للمشاركة في الأيام القادمة للمشاركة في بطولات إقليمية وعالمية في البحرين والإمارات، لتحقيق المزيد من الألقاب للصقور السعودية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,513
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,443
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,673

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة