الصقَّار أمين الملاح يحقق شوطين في "بطولة فزاع للصيد بالصقور"

أشاد بدور نادي الصقور السعودي في تعزيز المهارات عبر تدريبات مميزة

حصد الصقَّار السعودي أمين بن عبدالله بن علي الملاح، المركز الأول في شوطين ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح)، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي.

وشهدت أشواط الرموز المفتوحة منافسة قوية، تمكَّن فيها الملاح من حصد المركز الأول في شوط الرمز: العامة مفتوح – بيور جير فرخ، وكذلك الأول في شوط الرمز: العامة مفتوح – جير تبع قرناس، متجاوزاً وصيفه في أحد الأشواط بفارق يبلغ نحو 450 جزءاً من الثانية.

وقال الصقار أمين الملاح إن مشاركته جاءت تحت مظلة نادي الصقور السعودي، حيث قدم للبطولة برفقة 4 صقور، للمنافسة في بطولة من أهم بطولات الصقور في العالم.

وأضاف: المنافسة كانت صعبة وقوية جداً، شارك فيها نخبة الطيور، وتمكنت صقوري القادمة من ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور من تصدر الأشواط وبجدارة.

وأردف: الفعاليات والمسابقات؛ التي ينظمها نادي الصقور السعودي منذ تأسيسه في عام 2017، أسهمت في إكساب الصقّار السعودي مهاراتٍ وتدريباً مميزاً، لا سيما مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الحدث الأضخم من نوعه عالميًا، حيث استطاع الصقارون السعوديون المنافسة على بطولات المنطقة.

وتوقّع الملاح أن تشهد بطولات الصقور في الإمارات ودول العالم مشاركة سعودية أكبر، حيث تحظى صقورهم بمستويات ممتازة، شاهدناها في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي اختتم مسابقاته في ديسمبر الماضي، بمشاركة نحو 972 صقاراً وأكثر من 2110 صقور.

يذكر أن الصقار السعودي أمين بن عبدالله الملاح، حقق مجموعة من الكؤوس والألقاب التي حصدها في بطولات ومهرجانات محلية وعالمية؛ مثل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، ومن الإمارات بطولة فزاع للصيد بالصقور، وبطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، وكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، فيما يستعد للمشاركة في الأيام القادمة للمشاركة في بطولات إقليمية وعالمية في البحرين والإمارات، لتحقيق المزيد من الألقاب للصقور السعودية.