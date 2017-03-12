تعرف على التدابير الوقائية والاحترازية بالمنطقة الشرقية لمواجهة "كورونا"

بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والجهات المختصة للحد من انتشار المرض

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الخاصة بفيروس "كورونا"، بناءً على التنسيق المستمر مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة للحد من انتشار هذا المرض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي أن أمانة المنطقة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بتعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، للالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة، ضمن التدابير الوقائية بخصوص فيروس "كورونا" الجديد (COVID19).

وقال "الصفيان": إن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجّه بضرورة زيادة الإجراءات الوقائية والاحترازية في أسوق النفع العام مثل سوق الخضار والفواكه المركزي وأسواق اللحوم والأسماك من خلال تخصيص أدوات لتقطيع اللحوم والدجاج والأسماك، وأخرى مخصصة للخضار، وتجنّب السلوكيات الخاطئة، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمعها وتنظيف وتطهير جميع المداخل المؤدية للسوق والشوارع والأرصفة الداخلية للسوق وتنظيف وتطهير المباسط والمظلات داخل السوق.

وتابع: تم إلزام جميع العمالة للمستثمر الخاص للتحميل والتنزيل بلبس القفازات والكمامات وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار.

وذكر أن الأمانة قامت بتوفير مختبر الأغذية المتنقل في سوق الخضار والفواكه المركزي لأخذ عينات عشوائية لجميع الخضراوات والحشائش الورقية، وتحليلها؛ للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.

ولفت "الصفيان" إلى أن المهندس "الجبير" وجّه بتكثيف أعمال نظافة المدن، من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول، ومن ثم تطهيرها، وتَقيُّد عمال النظافة بالزي الموحّد والنظافة الشخصية، ولبس القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة، وإلزام جميع المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة باتباع عدد من الإجراءات الوقائية والتي تتضمن، تنظيف اليدين باستمرار وفركهما بمطهر كحوليّ أو غسلهما جيداً بالماء والصابون، مع تجنّب لمس العينين أو الأنف أو الفم، وارتداء قفازات اليدين والكمامات قبل وأثناء إعداد وتجهيز وتداول الغذاء، وإيقاف العامل عن العمل حال ظهور الأعراض المرضية (الحُمّى، الكحة، صعوبة التنفس)، أو وجود بثور أو جروح لحين شفائه، وتكثيف تعقيم الأسطح كافة بالكحوليات على مدار اليوم، وخصوصاً في الأماكن والمواضع التي يكثر بها التلامس، كمقابض الأبواب وطاولات المحاسبة ودرابزين السلالم، ونظافة وتطهير الأرضيات وغسل الأرصفة الخارجية للمحل بالصابون، والطهي الجيد للأطعمة، والحرص على التهوية الجيدة داخل المنشأة، وتكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم اليومي لكل الحدائق والمتنزّهات والأسواق ودورات المياه والأماكن العامة.

وتابع: من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة منع تقديم الشيشة والمعسل في جميع المطاعم والمقاهي مؤقتاً بناءً على تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حرصاً على سلامة الجميع، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وأشار "الجبير" إلى توجيه جميع البلديات التابعة لها بتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش والتأكد من سلامة العاملين وتقيدهم بالكمامات، وإلزام العاملين في محلات صوالين الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والتأكيد على أهمية إيقاف أي عامل تظهر عليه أعراض تنفسية فوراً، وإحالته لعمل الفحوص الطبية.

وبدأت الأمانة مؤخراً بتطبيق معايير إضافية؛ لضمان نظافة وتعقيم عربات التسوق ومختلف المعدات في كل الأوقات بكافة مراكز التسوق لتمكين المستهلكين من التسوّق في بيئة صحيّة تماماً، وكذلك تعقيم ألعاب الأطفال الموزعة على الحدائق العامة والواجهات البحرية، وتكثيف الحملات الرقابية على الصالات الرياضية.

وكشف "الصفيان" أن أمين المنطقة الشرقية تضمّنت تشكيل فرق مختصة من جميع الإدارات المختصة في الأمانة للتأكد من تنفيذ هذه التدابير والإجراءات والرفع بالتقارير اليومية، موضحا أن الأمانة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وجميع الجهات المختصة في المنطقة لتطبيق أقصى درجات التدابير الخاصة للحد من انتشار فيروس "كورونا" في جميع المنشآت الغذائية، مشدداً على أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في أعمال الأمانة وجميع البلديات التابعة لها.

ولفت إلى أن الأمانة سخّرت جميع الإمكانيات البشرية والمادية لتطبيق جميع هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية، وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومتابعة أمين المنطقة الشرقية.