النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى سيراليون في زيارة رسمية

استقبله والوفد المرافق له بالمطار وزيرة الإقليم الشمالي بالبلاد

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى فريتاون، الأربعاء، في زيارة رسمية لجمهورية سيراليون.

وتفصيلاً، كان في استقبال الوزير والوفد المرافق له بمطار فريتاون الدولي، وزيرة الإقليم الشمالي في جمهورية سيراليون السيدة الحاجة عايشة عبدالله، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي برنس كول، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي لامينا بول أمبوي، ومدير إدارة آسيا والشرق الأوسط عبدالعزيز توري، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية سيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، وسفير جمهورية سيراليون لدى المملكة الدكتور إبراهيم جالو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى سيراليون في زيارة رسمية
سبق

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى فريتاون، الأربعاء، في زيارة رسمية لجمهورية سيراليون.

وتفصيلاً، كان في استقبال الوزير والوفد المرافق له بمطار فريتاون الدولي، وزيرة الإقليم الشمالي في جمهورية سيراليون السيدة الحاجة عايشة عبدالله، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي برنس كول، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي لامينا بول أمبوي، ومدير إدارة آسيا والشرق الأوسط عبدالعزيز توري، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية سيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، وسفير جمهورية سيراليون لدى المملكة الدكتور إبراهيم جالو.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
01:17 AM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
01:43 AM

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى سيراليون في زيارة رسمية

استقبله والوفد المرافق له بالمطار وزيرة الإقليم الشمالي بالبلاد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
77

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى فريتاون، الأربعاء، في زيارة رسمية لجمهورية سيراليون.

وتفصيلاً، كان في استقبال الوزير والوفد المرافق له بمطار فريتاون الدولي، وزيرة الإقليم الشمالي في جمهورية سيراليون السيدة الحاجة عايشة عبدالله، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي برنس كول، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي لامينا بول أمبوي، ومدير إدارة آسيا والشرق الأوسط عبدالعزيز توري، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية سيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، وسفير جمهورية سيراليون لدى المملكة الدكتور إبراهيم جالو.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,311
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,190

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة