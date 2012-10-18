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"إنسيلمو" يشارك النصر في التدريبات الجماعية .. وتدريب "استرجاعي" لعناصر الهلال

تحضيرًا لموقعة دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا

شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي " إنسيلمو" تدريبات فريقه الجماعية، اليوم الأحد، بعد تماثله للشفاء.

وعلى الصعيد الميداني فتح الأصفر ملف مواجهة نظيره الهلال، في اللقاء المرتقب، الثلاثاء المقبل، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 (منطقة الغرب)، بتدريب استرجاعي لعناصر الفريق بعد لقاء الوحدة الإماراتي أمس.

في الجانب الآخر بدأ الهلال مساء اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي النصر(آسيويًا).

وأجرى المشاركون بصفة أساسية في لقاء بيرسبوليس الإيراني أمس تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز في مجمله على الجوانب الفنية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"إنسيلمو" يشارك النصر في التدريبات الجماعية .. وتدريب "استرجاعي" لعناصر الهلال
سبق

شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي " إنسيلمو" تدريبات فريقه الجماعية، اليوم الأحد، بعد تماثله للشفاء.

وعلى الصعيد الميداني فتح الأصفر ملف مواجهة نظيره الهلال، في اللقاء المرتقب، الثلاثاء المقبل، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 (منطقة الغرب)، بتدريب استرجاعي لعناصر الفريق بعد لقاء الوحدة الإماراتي أمس.

في الجانب الآخر بدأ الهلال مساء اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي النصر(آسيويًا).

وأجرى المشاركون بصفة أساسية في لقاء بيرسبوليس الإيراني أمس تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز في مجمله على الجوانب الفنية.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
11:12 PM

"إنسيلمو" يشارك النصر في التدريبات الجماعية .. وتدريب "استرجاعي" لعناصر الهلال

تحضيرًا لموقعة دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي " إنسيلمو" تدريبات فريقه الجماعية، اليوم الأحد، بعد تماثله للشفاء.

وعلى الصعيد الميداني فتح الأصفر ملف مواجهة نظيره الهلال، في اللقاء المرتقب، الثلاثاء المقبل، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 (منطقة الغرب)، بتدريب استرجاعي لعناصر الفريق بعد لقاء الوحدة الإماراتي أمس.

في الجانب الآخر بدأ الهلال مساء اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي النصر(آسيويًا).

وأجرى المشاركون بصفة أساسية في لقاء بيرسبوليس الإيراني أمس تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز في مجمله على الجوانب الفنية.

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