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"فلكية جدة": هلال صفر يزين السماء بعد الغروب.. اليوم

"أبو زاهرة": عطارد سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية

يُرصد هلال القمر الصغير لشهر صفر بعد غروب الشمس اليوم والانتقال نحو بداية الليل؛ حيث يشاهَد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي بسماء الوطن العربي وهي فرصة مثالية للتصوير.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: هلال القمر بعمر يوم واحد سيكون مقترنًا بكوكب عطارد، وكلاهما في كوكبة العذراء، وستكون المسافة الظاهرية بينهما كبيرة نسبيًّا؛ حيث سيفصل بينهما 6 درجات، ولن يظهرا سويًّا في مجال رؤية التلسكوب أو المنظار عند المراقبة.

وأضاف: عطارد سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية من خلال تلسكوب متوسط الحجم، وسيكون قُرصه مضاءً بنسبة 65% بنور الشمس في الوقت الحالي، وخلال بضع ليالٍ سيلاحَظ أن الجزء غير المضاء من سطح القمر يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر في ظاهرة.. يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم.

وأردف: بمراقبة القمر يوميًّا، سيلاحَظ أن إضاءته تزداد، وسيرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس متجهًا نحو الشرق عبر السماء، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.. وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل القمر إلى طور التربيع الأول.

وأرجع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، السبب في رؤية القمر يتجه نحو الغرب كل يوم؛ إلى دوران الأرض حول محورها؛ إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج أثناء دورانه حول الأرض.

واعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًّا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن؛ نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكرًا، والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": هلال صفر يزين السماء بعد الغروب.. اليوم
سبق

يُرصد هلال القمر الصغير لشهر صفر بعد غروب الشمس اليوم والانتقال نحو بداية الليل؛ حيث يشاهَد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي بسماء الوطن العربي وهي فرصة مثالية للتصوير.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: هلال القمر بعمر يوم واحد سيكون مقترنًا بكوكب عطارد، وكلاهما في كوكبة العذراء، وستكون المسافة الظاهرية بينهما كبيرة نسبيًّا؛ حيث سيفصل بينهما 6 درجات، ولن يظهرا سويًّا في مجال رؤية التلسكوب أو المنظار عند المراقبة.

وأضاف: عطارد سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية من خلال تلسكوب متوسط الحجم، وسيكون قُرصه مضاءً بنسبة 65% بنور الشمس في الوقت الحالي، وخلال بضع ليالٍ سيلاحَظ أن الجزء غير المضاء من سطح القمر يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر في ظاهرة.. يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم.

وأردف: بمراقبة القمر يوميًّا، سيلاحَظ أن إضاءته تزداد، وسيرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس متجهًا نحو الشرق عبر السماء، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.. وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل القمر إلى طور التربيع الأول.

وأرجع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، السبب في رؤية القمر يتجه نحو الغرب كل يوم؛ إلى دوران الأرض حول محورها؛ إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج أثناء دورانه حول الأرض.

واعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًّا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن؛ نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكرًا، والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
02:17 PM

"فلكية جدة": هلال صفر يزين السماء بعد الغروب.. اليوم

"أبو زاهرة": عطارد سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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يُرصد هلال القمر الصغير لشهر صفر بعد غروب الشمس اليوم والانتقال نحو بداية الليل؛ حيث يشاهَد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي بسماء الوطن العربي وهي فرصة مثالية للتصوير.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: هلال القمر بعمر يوم واحد سيكون مقترنًا بكوكب عطارد، وكلاهما في كوكبة العذراء، وستكون المسافة الظاهرية بينهما كبيرة نسبيًّا؛ حيث سيفصل بينهما 6 درجات، ولن يظهرا سويًّا في مجال رؤية التلسكوب أو المنظار عند المراقبة.

وأضاف: عطارد سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية من خلال تلسكوب متوسط الحجم، وسيكون قُرصه مضاءً بنسبة 65% بنور الشمس في الوقت الحالي، وخلال بضع ليالٍ سيلاحَظ أن الجزء غير المضاء من سطح القمر يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر في ظاهرة.. يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم.

وأردف: بمراقبة القمر يوميًّا، سيلاحَظ أن إضاءته تزداد، وسيرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس متجهًا نحو الشرق عبر السماء، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.. وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل القمر إلى طور التربيع الأول.

وأرجع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، السبب في رؤية القمر يتجه نحو الغرب كل يوم؛ إلى دوران الأرض حول محورها؛ إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج أثناء دورانه حول الأرض.

واعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًّا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن؛ نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكرًا، والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

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