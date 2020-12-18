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الشركة المنتجة للقاحات "موديرنا" المضادة لكورونا تتلف 400 ألف جرعة

بسبب حدوث مشاكل أثناء عملية الإنتاج

اضطرت الشركة المنتجة للقاحات "موديرنا" المضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، للتخلي عن 400 ألف جرعة لعدم صلاحيتها، بسبب حدوث مشاكل أثناء عملية إنتاج اللقاحات.

وقال كبير المستشارين العلميين لعمليات "وارب سبيد" منصف السلاوي، في حديثه إلى "بلومبيرغ نيوز": إن الجرعات التي تم التخلص منها قبل وضعها في قواريرها الزجاجية الصغيرة هي جزء من 1.4 مليون جرعة.

وأوضح "السلاوي" أن الـ400 ألف جرعة؛ ليست سوى قطرة في بحر الملايين الـ500 إلى 1 مليار جرعة تعتزم "موديرنا" إنتاجها خلال العام المقبل.

فيما طمأن ري جوردن المتحدث باسم شركة "موديرنا" الأمريكيين قائلًا: إن هذه الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق برنامجها لإنتاج 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الجاري وما بين 85 مليون جرعة إلى 100 مليون جرعة أثناء الربع الأول من العام 2021.

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الشركة المنتجة للقاحات "موديرنا" المضادة لكورونا تتلف 400 ألف جرعة
سبق

اضطرت الشركة المنتجة للقاحات "موديرنا" المضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، للتخلي عن 400 ألف جرعة لعدم صلاحيتها، بسبب حدوث مشاكل أثناء عملية إنتاج اللقاحات.

وقال كبير المستشارين العلميين لعمليات "وارب سبيد" منصف السلاوي، في حديثه إلى "بلومبيرغ نيوز": إن الجرعات التي تم التخلص منها قبل وضعها في قواريرها الزجاجية الصغيرة هي جزء من 1.4 مليون جرعة.

وأوضح "السلاوي" أن الـ400 ألف جرعة؛ ليست سوى قطرة في بحر الملايين الـ500 إلى 1 مليار جرعة تعتزم "موديرنا" إنتاجها خلال العام المقبل.

فيما طمأن ري جوردن المتحدث باسم شركة "موديرنا" الأمريكيين قائلًا: إن هذه الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق برنامجها لإنتاج 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الجاري وما بين 85 مليون جرعة إلى 100 مليون جرعة أثناء الربع الأول من العام 2021.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
05:07 PM

الشركة المنتجة للقاحات "موديرنا" المضادة لكورونا تتلف 400 ألف جرعة

بسبب حدوث مشاكل أثناء عملية الإنتاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اضطرت الشركة المنتجة للقاحات "موديرنا" المضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، للتخلي عن 400 ألف جرعة لعدم صلاحيتها، بسبب حدوث مشاكل أثناء عملية إنتاج اللقاحات.

وقال كبير المستشارين العلميين لعمليات "وارب سبيد" منصف السلاوي، في حديثه إلى "بلومبيرغ نيوز": إن الجرعات التي تم التخلص منها قبل وضعها في قواريرها الزجاجية الصغيرة هي جزء من 1.4 مليون جرعة.

وأوضح "السلاوي" أن الـ400 ألف جرعة؛ ليست سوى قطرة في بحر الملايين الـ500 إلى 1 مليار جرعة تعتزم "موديرنا" إنتاجها خلال العام المقبل.

فيما طمأن ري جوردن المتحدث باسم شركة "موديرنا" الأمريكيين قائلًا: إن هذه الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق برنامجها لإنتاج 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الجاري وما بين 85 مليون جرعة إلى 100 مليون جرعة أثناء الربع الأول من العام 2021.

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