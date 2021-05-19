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الشرطة البريطانية تحقق مع ضابطة هتفت "فلسطين حرة"

اتهمت بالإخلال بالمعايير المهنية لسلك الأمن

تحقق الشرطة البريطانية مع ضابطة شرطة هتفت "فلسطين حرة" خلال مظاهرة تضامنية مع فلسطين، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الشرطة أنها قامت بالتحقيق مع الضابطة لأن المعايير المهنية في سلك الأمن في البلاد، يوجب على الضباط عدم المشاركة في أي مظاهرات شعبية وأن يلتزموا الموقف الحيادي.

وظهرت الضابطة في مقطع فيديو تحمل ورودًا بيضاء وتهتف "فلسطين حرة" في دعم منها للمتظاهرين الموجودين في ساحة بلندن.

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الشرطة البريطانية تحقق مع ضابطة هتفت "فلسطين حرة"
سبق

تحقق الشرطة البريطانية مع ضابطة شرطة هتفت "فلسطين حرة" خلال مظاهرة تضامنية مع فلسطين، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الشرطة أنها قامت بالتحقيق مع الضابطة لأن المعايير المهنية في سلك الأمن في البلاد، يوجب على الضباط عدم المشاركة في أي مظاهرات شعبية وأن يلتزموا الموقف الحيادي.

وظهرت الضابطة في مقطع فيديو تحمل ورودًا بيضاء وتهتف "فلسطين حرة" في دعم منها للمتظاهرين الموجودين في ساحة بلندن.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
10:17 PM

الشرطة البريطانية تحقق مع ضابطة هتفت "فلسطين حرة"

اتهمت بالإخلال بالمعايير المهنية لسلك الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحقق الشرطة البريطانية مع ضابطة شرطة هتفت "فلسطين حرة" خلال مظاهرة تضامنية مع فلسطين، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الشرطة أنها قامت بالتحقيق مع الضابطة لأن المعايير المهنية في سلك الأمن في البلاد، يوجب على الضباط عدم المشاركة في أي مظاهرات شعبية وأن يلتزموا الموقف الحيادي.

وظهرت الضابطة في مقطع فيديو تحمل ورودًا بيضاء وتهتف "فلسطين حرة" في دعم منها للمتظاهرين الموجودين في ساحة بلندن.

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