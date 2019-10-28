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عفيف.. 5 ساعات لفك احتجاز مركبة علقت في سفح جبل

سائقها استغاث بالدفاع المدني بعد أن حاصرته الصخور والرمال

أنقذت فِرق من الدفاع المدني بمحافظة عفيف مراهقًا وجَدّته؛ وذلك بعدما علقا في سفح جبل بمركبته وسط الصحراء شمال المحافظة.

وتعود التفاصيل إلى نداء استغاثة، تلقته عمليات الدفاع المدني من الشاب، مفاده أنه وجَدّته خرجا للتنزه من عفيف، وصعد بالمركبة إلى أحد الجبال، وعند النزول للجهة المقابلة من الجبل فوجئ بأن أمام المركبة هوة كبيرة من الصخور، لا يمكن تجاوزها، ولا يمكنه الرجوع للخلف، فيما لا تزال جدته ترافقه.

وعلى الفور باشرت فِرق الإنقاذ من عفيف البلاغ، وبعد الاطمئنان على صحة الراكبَين بدأت الفرق في استخراج السيارة في عملية استمرت خمس ساعات متواصلة تحت أشعة الشمس حتى نجحت.


عفيف الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عفيف.. 5 ساعات لفك احتجاز مركبة علقت في سفح جبل
سبق

أنقذت فِرق من الدفاع المدني بمحافظة عفيف مراهقًا وجَدّته؛ وذلك بعدما علقا في سفح جبل بمركبته وسط الصحراء شمال المحافظة.

وتعود التفاصيل إلى نداء استغاثة، تلقته عمليات الدفاع المدني من الشاب، مفاده أنه وجَدّته خرجا للتنزه من عفيف، وصعد بالمركبة إلى أحد الجبال، وعند النزول للجهة المقابلة من الجبل فوجئ بأن أمام المركبة هوة كبيرة من الصخور، لا يمكن تجاوزها، ولا يمكنه الرجوع للخلف، فيما لا تزال جدته ترافقه.

وعلى الفور باشرت فِرق الإنقاذ من عفيف البلاغ، وبعد الاطمئنان على صحة الراكبَين بدأت الفرق في استخراج السيارة في عملية استمرت خمس ساعات متواصلة تحت أشعة الشمس حتى نجحت.


28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
08:33 PM

عفيف.. 5 ساعات لفك احتجاز مركبة علقت في سفح جبل

سائقها استغاث بالدفاع المدني بعد أن حاصرته الصخور والرمال

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
14
13,354

أنقذت فِرق من الدفاع المدني بمحافظة عفيف مراهقًا وجَدّته؛ وذلك بعدما علقا في سفح جبل بمركبته وسط الصحراء شمال المحافظة.

وتعود التفاصيل إلى نداء استغاثة، تلقته عمليات الدفاع المدني من الشاب، مفاده أنه وجَدّته خرجا للتنزه من عفيف، وصعد بالمركبة إلى أحد الجبال، وعند النزول للجهة المقابلة من الجبل فوجئ بأن أمام المركبة هوة كبيرة من الصخور، لا يمكن تجاوزها، ولا يمكنه الرجوع للخلف، فيما لا تزال جدته ترافقه.

وعلى الفور باشرت فِرق الإنقاذ من عفيف البلاغ، وبعد الاطمئنان على صحة الراكبَين بدأت الفرق في استخراج السيارة في عملية استمرت خمس ساعات متواصلة تحت أشعة الشمس حتى نجحت.


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