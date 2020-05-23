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اليوم.. تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة

بمشاركة "الشثري" و"السديس" و"الدوسري"

شارك المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم بتطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة، وشارك معهما أيضًا إمام المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري؛ إذ دأبت الرئاسة على تطييب الحجر الأسود دومًا بأفخر أنواع الطيب.

يأتي ذلك انطلاقًا من أهمية الحرمين الشريفين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وما حثت عليه النصوص في الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.

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اليوم.. تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة
سبق

شارك المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم بتطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة، وشارك معهما أيضًا إمام المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري؛ إذ دأبت الرئاسة على تطييب الحجر الأسود دومًا بأفخر أنواع الطيب.

يأتي ذلك انطلاقًا من أهمية الحرمين الشريفين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وما حثت عليه النصوص في الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
11:33 PM

اليوم.. تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة

بمشاركة "الشثري" و"السديس" و"الدوسري"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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شارك المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم بتطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة، وشارك معهما أيضًا إمام المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري؛ إذ دأبت الرئاسة على تطييب الحجر الأسود دومًا بأفخر أنواع الطيب.

يأتي ذلك انطلاقًا من أهمية الحرمين الشريفين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وما حثت عليه النصوص في الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.

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