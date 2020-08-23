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"كورونا" يستمر في التفشي بلبنان.. ويصيب 507 أشخاص خلال يوم

تسجيل حالتي وفاة جديدتين

سجّل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 12.698 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الأحد)، بأنّها أجرت 5.382 فحصاً للفيروس، فيما ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 3516.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 123 بزيادة حالتي وفاة اليوم.


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"كورونا" يستمر في التفشي بلبنان.. ويصيب 507 أشخاص خلال يوم
سبق

سجّل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 12.698 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الأحد)، بأنّها أجرت 5.382 فحصاً للفيروس، فيما ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 3516.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 123 بزيادة حالتي وفاة اليوم.


23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
10:13 PM

"كورونا" يستمر في التفشي بلبنان.. ويصيب 507 أشخاص خلال يوم

تسجيل حالتي وفاة جديدتين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 12.698 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الأحد)، بأنّها أجرت 5.382 فحصاً للفيروس، فيما ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 3516.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 123 بزيادة حالتي وفاة اليوم.


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