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"المدني" تحذّر من مخاطر التدفئة خلال الشتاء.. أول أكسيد الكربون قد ينتهي بالوفاة

قال: يجب إشعال النار في مواقع جيدة التهوية لمنع تشبع الموقع بأيّ غازات سامة

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة، مثل: الحطب والفحم والكيروسين والدفايات الزيتية ودفايات الغاز، وأهمية الحرص على التقيُّد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.

وأوضحت أن من أبرز مخاطر فصل الشتاء، استخدام الفحم والحطب للتدفئة في الأماكن المغلقة التي ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون؛ الذي يؤدي استنشاقه خلال فترة وجيزة، إلى إمكانية حدوث الوفاة -لا قدر الله-، وعند استخدام الحطب يجب إشعال النار في مواقع جيدة للتهوية مع ضرورة تهوية المكان لمنع تشبع الموقع بالغازات السامة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات، وضرورة اتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، متمنين السلامة للجميع.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدني" تحذّر من مخاطر التدفئة خلال الشتاء.. أول أكسيد الكربون قد ينتهي بالوفاة
سبق

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة، مثل: الحطب والفحم والكيروسين والدفايات الزيتية ودفايات الغاز، وأهمية الحرص على التقيُّد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.

وأوضحت أن من أبرز مخاطر فصل الشتاء، استخدام الفحم والحطب للتدفئة في الأماكن المغلقة التي ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون؛ الذي يؤدي استنشاقه خلال فترة وجيزة، إلى إمكانية حدوث الوفاة -لا قدر الله-، وعند استخدام الحطب يجب إشعال النار في مواقع جيدة للتهوية مع ضرورة تهوية المكان لمنع تشبع الموقع بالغازات السامة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات، وضرورة اتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، متمنين السلامة للجميع.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
09:12 AM

"المدني" تحذّر من مخاطر التدفئة خلال الشتاء.. أول أكسيد الكربون قد ينتهي بالوفاة

قال: يجب إشعال النار في مواقع جيدة التهوية لمنع تشبع الموقع بأيّ غازات سامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة، مثل: الحطب والفحم والكيروسين والدفايات الزيتية ودفايات الغاز، وأهمية الحرص على التقيُّد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.

وأوضحت أن من أبرز مخاطر فصل الشتاء، استخدام الفحم والحطب للتدفئة في الأماكن المغلقة التي ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون؛ الذي يؤدي استنشاقه خلال فترة وجيزة، إلى إمكانية حدوث الوفاة -لا قدر الله-، وعند استخدام الحطب يجب إشعال النار في مواقع جيدة للتهوية مع ضرورة تهوية المكان لمنع تشبع الموقع بالغازات السامة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات، وضرورة اتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، متمنين السلامة للجميع.

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