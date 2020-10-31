الشباب : جراحة ناجحة لـ "الغامدي".. والفريق جاهز لمواجهة النصر

أعلن نادي الشباب عن نجاح العملية الجراحية لمدافع الفريق الأول لكرة القدم خالد الغامدي، وذلك بعد تعرضه لقطع بالرباط الصليبي وغضروف الركبة دون الكشف عن المدة التي يحتاج إليها اللاعب للعودة للملاعب.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه في مواجهة الرائد مساء يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد كرة مشتركة مع لاعب الفريق المنافس في الشوط الثاني من المباراة.

ومن المتوقع أن يبتعد الغامدي عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين (5 - 6 أشهر) وبالتالي يعني انتهاء الموسم الجاري بالنسبة للاعب.

ويواجه الشباب نظيره النصر، غدًا الأحد، في ديربي مدينة الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب منافسات الجولة الثالثة (رئاسة العشرين) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.