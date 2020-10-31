النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشباب : جراحة ناجحة لـ "الغامدي".. والفريق جاهز لمواجهة النصر

أعلن نادي الشباب عن نجاح العملية الجراحية لمدافع الفريق الأول لكرة القدم خالد الغامدي، وذلك بعد تعرضه لقطع بالرباط الصليبي وغضروف الركبة دون الكشف عن المدة التي يحتاج إليها اللاعب للعودة للملاعب.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه في مواجهة الرائد مساء يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد كرة مشتركة مع لاعب الفريق المنافس في الشوط الثاني من المباراة.

ومن المتوقع أن يبتعد الغامدي عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين (5 - 6 أشهر) وبالتالي يعني انتهاء الموسم الجاري بالنسبة للاعب.

ويواجه الشباب نظيره النصر، غدًا الأحد، في ديربي مدينة الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب منافسات الجولة الثالثة (رئاسة العشرين) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الشباب : جراحة ناجحة لـ "الغامدي".. والفريق جاهز لمواجهة النصر
سبق

أعلن نادي الشباب عن نجاح العملية الجراحية لمدافع الفريق الأول لكرة القدم خالد الغامدي، وذلك بعد تعرضه لقطع بالرباط الصليبي وغضروف الركبة دون الكشف عن المدة التي يحتاج إليها اللاعب للعودة للملاعب.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه في مواجهة الرائد مساء يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد كرة مشتركة مع لاعب الفريق المنافس في الشوط الثاني من المباراة.

ومن المتوقع أن يبتعد الغامدي عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين (5 - 6 أشهر) وبالتالي يعني انتهاء الموسم الجاري بالنسبة للاعب.

ويواجه الشباب نظيره النصر، غدًا الأحد، في ديربي مدينة الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب منافسات الجولة الثالثة (رئاسة العشرين) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
09:18 PM

الشباب : جراحة ناجحة لـ "الغامدي".. والفريق جاهز لمواجهة النصر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,847

أعلن نادي الشباب عن نجاح العملية الجراحية لمدافع الفريق الأول لكرة القدم خالد الغامدي، وذلك بعد تعرضه لقطع بالرباط الصليبي وغضروف الركبة دون الكشف عن المدة التي يحتاج إليها اللاعب للعودة للملاعب.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه في مواجهة الرائد مساء يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد كرة مشتركة مع لاعب الفريق المنافس في الشوط الثاني من المباراة.

ومن المتوقع أن يبتعد الغامدي عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين (5 - 6 أشهر) وبالتالي يعني انتهاء الموسم الجاري بالنسبة للاعب.

ويواجه الشباب نظيره النصر، غدًا الأحد، في ديربي مدينة الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب منافسات الجولة الثالثة (رئاسة العشرين) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,403
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,793
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,720
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,872

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة