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وزير الصحة فهد الجلاجل يشكر القيادة على الثقة الملكية

سبق تنشر السيرة الذاتية للوزير الجديد

رفع وزير الصحة فهد الجلاجل أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيرًا للصحة، وقال: "أسأل المولى الكريم العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة الوطن".

وقال الوزير الجلاجل في تغريدة من حسابه على تويتر : "اشكر معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة على كل ما قدمه من نجاحات ساهمت في تطوير القطاع الصحي، والعمل المميز في إدارة جائحة كورونا، وأسأل الله أن يوفقه في مهمته القادمة وزيراً للحج والعمرة".

يُشار إلى أن وزير الصحة يحمل عددًا من المؤهلات العلمية، منها:

شهادة تنفيذية في القيادة والإدارة من MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT بالولايات المتحدة.

الماجستير في علوم الحاسب من جامعة سينت جوزيف، ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة.

شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في علوم الحاسب.

وكان أمر ملكي قد صدر في شهر شعبان من عام 1437هـ، قضى بتعيين الجلاجل نائبًا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

ويملك عددًا من الخبرات الوظيفية، هي:

2012 وكيل الوزارة المكلف لشؤون المستهلك، وزارة التجارة والصناعة.

2009 مستشار معالي الوزير والمشرف العام على تقنية المعلومات، وزارة التجارة والصناعة.

2008 مستشار معالي الوزير لتقنية المعلومات، وزارة التجارة والصناعة.

2007 المدير العام لتقنية المعلومات المكلف، الهيئة العامة للاستثمار.

2001 مدير الشبكات والتشغيل، الهيئة العامة للاستثمار.

1998 مدير مشروع نُظم التشغيل مفتوحة المصدر (جمعية الحاسبات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).

والجلاجل شارك في عضوية العديد من المجالس واللجان.

وزير الصحة فهد الجلاجل وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة فهد الجلاجل يشكر القيادة على الثقة الملكية
سبق

رفع وزير الصحة فهد الجلاجل أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيرًا للصحة، وقال: "أسأل المولى الكريم العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة الوطن".

وقال الوزير الجلاجل في تغريدة من حسابه على تويتر : "اشكر معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة على كل ما قدمه من نجاحات ساهمت في تطوير القطاع الصحي، والعمل المميز في إدارة جائحة كورونا، وأسأل الله أن يوفقه في مهمته القادمة وزيراً للحج والعمرة".

يُشار إلى أن وزير الصحة يحمل عددًا من المؤهلات العلمية، منها:

شهادة تنفيذية في القيادة والإدارة من MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT بالولايات المتحدة.

الماجستير في علوم الحاسب من جامعة سينت جوزيف، ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة.

شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في علوم الحاسب.

وكان أمر ملكي قد صدر في شهر شعبان من عام 1437هـ، قضى بتعيين الجلاجل نائبًا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

ويملك عددًا من الخبرات الوظيفية، هي:

2012 وكيل الوزارة المكلف لشؤون المستهلك، وزارة التجارة والصناعة.

2009 مستشار معالي الوزير والمشرف العام على تقنية المعلومات، وزارة التجارة والصناعة.

2008 مستشار معالي الوزير لتقنية المعلومات، وزارة التجارة والصناعة.

2007 المدير العام لتقنية المعلومات المكلف، الهيئة العامة للاستثمار.

2001 مدير الشبكات والتشغيل، الهيئة العامة للاستثمار.

1998 مدير مشروع نُظم التشغيل مفتوحة المصدر (جمعية الحاسبات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).

والجلاجل شارك في عضوية العديد من المجالس واللجان.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
10:24 PM
اخر تعديل
16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
08:46 AM

وزير الصحة فهد الجلاجل يشكر القيادة على الثقة الملكية

سبق تنشر السيرة الذاتية للوزير الجديد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
33,811

رفع وزير الصحة فهد الجلاجل أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيرًا للصحة، وقال: "أسأل المولى الكريم العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة الوطن".

وقال الوزير الجلاجل في تغريدة من حسابه على تويتر : "اشكر معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة على كل ما قدمه من نجاحات ساهمت في تطوير القطاع الصحي، والعمل المميز في إدارة جائحة كورونا، وأسأل الله أن يوفقه في مهمته القادمة وزيراً للحج والعمرة".

يُشار إلى أن وزير الصحة يحمل عددًا من المؤهلات العلمية، منها:

شهادة تنفيذية في القيادة والإدارة من MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT بالولايات المتحدة.

الماجستير في علوم الحاسب من جامعة سينت جوزيف، ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة.

شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في علوم الحاسب.

وكان أمر ملكي قد صدر في شهر شعبان من عام 1437هـ، قضى بتعيين الجلاجل نائبًا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

ويملك عددًا من الخبرات الوظيفية، هي:

2012 وكيل الوزارة المكلف لشؤون المستهلك، وزارة التجارة والصناعة.

2009 مستشار معالي الوزير والمشرف العام على تقنية المعلومات، وزارة التجارة والصناعة.

2008 مستشار معالي الوزير لتقنية المعلومات، وزارة التجارة والصناعة.

2007 المدير العام لتقنية المعلومات المكلف، الهيئة العامة للاستثمار.

2001 مدير الشبكات والتشغيل، الهيئة العامة للاستثمار.

1998 مدير مشروع نُظم التشغيل مفتوحة المصدر (جمعية الحاسبات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).

والجلاجل شارك في عضوية العديد من المجالس واللجان.

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