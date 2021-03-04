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"الظويفري" يحصد الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الإسلامية

يتلقى الدكتور حاتم بن مسعد الظويفري التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء؛ بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

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"الظويفري" يحصد الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الإسلامية
سبق

يتلقى الدكتور حاتم بن مسعد الظويفري التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء؛ بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
08:19 PM

"الظويفري" يحصد الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الإسلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتلقى الدكتور حاتم بن مسعد الظويفري التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء؛ بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

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