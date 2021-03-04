يتلقى الدكتور حاتم بن مسعد الظويفري التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء؛ بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
"الظويفري" يحصد الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الإسلامية
يتلقى الدكتور حاتم بن مسعد الظويفري التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء؛ بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
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"الظويفري" يحصد الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الإسلاميةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-04
04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
08:19 PM
"الظويفري" يحصد الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الإسلامية
يتلقى الدكتور حاتم بن مسعد الظويفري التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء؛ بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
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