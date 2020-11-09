أمطار متفرقة على تيماء.. والبرق ينير سماء قراها

سالت إثرها الأودية والشعاب

تصوير: خالد عبدالدائم

هطلت اليوم الاثنين أمطار متفرقة على محافظة تيماء مصحوبة بزخات من البَرَد، كما أنار البرق سماء تيماء فجر اليوم.

وشملت الأمطار المحافظة وضواحيها، وعددًا من مراكزها، وسالت إثرها الأودية والشعاب.

ودفعت الأمطار التي هطلت محبي التنزه للاستمتاع بالأجواء في الأماكن البرية للمحافظة.