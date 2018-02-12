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"بومبيو": إيران أكبر دولة راعية للإرهاب ويجب منعها من اختبار صواريخ باليستية

شدد على أن "تعزيز القدرة الصاروخية الإيرانية يهدد الاستقرار الإقليمي"

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران، الثلاثاء، بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب، وطالب بجهد دولي لمنعها من اختبار صواريخ باليستية، وفقًا لقناة العربية.

وتفصيلاً، غرد بومبيو على "تويتر": "يجب منع أكبر دولة راعية للإرهاب من اختبار صواريخ باليستية".

وفي تعليق على تجربة إيران الفاشلة لإطلاق قمر صناعي، الأحد، كتب وزير الخارجية الأمريكي أن "إيران تستخدم عمليات إطلاق القمر الصناعي لتعزيز قدرتها الباليستية".

وشدد بومبيو على أن "تعزيز القدرة الصاروخية الإيرانية يهدد الاستقرار الإقليمي".

وكانت فرنسا قد انتقدت، الاثنين، استخدام صاروخ باليستي في عملية الإطلاق، مؤكدة أن طهران انتهكت بهذه التجربة قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.

ويدعو القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، إيران إلى "عدم القيام بأي نشاط يتصل بصواريخ باليستية يتم تصنيعها لحمل شحنات نووية، بما فيها عمليات إطلاق تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وفشلت طهران، الأحد، في وضع القمر الصناعي في مداره، في تكرار لإخفاقات مماثلة.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران صواريخ باليستية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بومبيو": إيران أكبر دولة راعية للإرهاب ويجب منعها من اختبار صواريخ باليستية
سبق

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران، الثلاثاء، بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب، وطالب بجهد دولي لمنعها من اختبار صواريخ باليستية، وفقًا لقناة العربية.

وتفصيلاً، غرد بومبيو على "تويتر": "يجب منع أكبر دولة راعية للإرهاب من اختبار صواريخ باليستية".

وفي تعليق على تجربة إيران الفاشلة لإطلاق قمر صناعي، الأحد، كتب وزير الخارجية الأمريكي أن "إيران تستخدم عمليات إطلاق القمر الصناعي لتعزيز قدرتها الباليستية".

وشدد بومبيو على أن "تعزيز القدرة الصاروخية الإيرانية يهدد الاستقرار الإقليمي".

وكانت فرنسا قد انتقدت، الاثنين، استخدام صاروخ باليستي في عملية الإطلاق، مؤكدة أن طهران انتهكت بهذه التجربة قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.

ويدعو القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، إيران إلى "عدم القيام بأي نشاط يتصل بصواريخ باليستية يتم تصنيعها لحمل شحنات نووية، بما فيها عمليات إطلاق تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وفشلت طهران، الأحد، في وضع القمر الصناعي في مداره، في تكرار لإخفاقات مماثلة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
12:41 AM

"بومبيو": إيران أكبر دولة راعية للإرهاب ويجب منعها من اختبار صواريخ باليستية

شدد على أن "تعزيز القدرة الصاروخية الإيرانية يهدد الاستقرار الإقليمي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران، الثلاثاء، بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب، وطالب بجهد دولي لمنعها من اختبار صواريخ باليستية، وفقًا لقناة العربية.

وتفصيلاً، غرد بومبيو على "تويتر": "يجب منع أكبر دولة راعية للإرهاب من اختبار صواريخ باليستية".

وفي تعليق على تجربة إيران الفاشلة لإطلاق قمر صناعي، الأحد، كتب وزير الخارجية الأمريكي أن "إيران تستخدم عمليات إطلاق القمر الصناعي لتعزيز قدرتها الباليستية".

وشدد بومبيو على أن "تعزيز القدرة الصاروخية الإيرانية يهدد الاستقرار الإقليمي".

وكانت فرنسا قد انتقدت، الاثنين، استخدام صاروخ باليستي في عملية الإطلاق، مؤكدة أن طهران انتهكت بهذه التجربة قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.

ويدعو القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، إيران إلى "عدم القيام بأي نشاط يتصل بصواريخ باليستية يتم تصنيعها لحمل شحنات نووية، بما فيها عمليات إطلاق تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وفشلت طهران، الأحد، في وضع القمر الصناعي في مداره، في تكرار لإخفاقات مماثلة.

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