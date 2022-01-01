النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمم المتحدة تدعو إلى معالجة انعدام الثقة بين السودانيين

"بيرتس" طالَبَ السلطات باحترام حق التجمع السلمي

دعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، اليوم (السبت)، إلى معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف في البلاد؛ بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه للخروج من الأزمة الحالية.

وقال "فولكر بيرتس" الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في بيان بمناسبة الاستقلال الـ66 للسودان: "إن استخدام العنف ضد المتظاهرين والانتهاكات بحق الصحافيين وتلك الأخرى ضد حقوق الإنسان؛ لا تسهم في خلق بيئة مواتية لاستعادة المسار الديمقراطي في البلاد"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وطالَبَ "بيرتس" بضرورة وقف الانتهاكات والشروع بالتحقيق فيها.

ودعا السلطات إلى احترام الحق في التجمع السلمي والسماح للمتظاهرين الملتزمين بالتعبير عن أنفسهم بحرية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمم المتحدة تدعو إلى معالجة انعدام الثقة بين السودانيين
سبق

دعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، اليوم (السبت)، إلى معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف في البلاد؛ بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه للخروج من الأزمة الحالية.

وقال "فولكر بيرتس" الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في بيان بمناسبة الاستقلال الـ66 للسودان: "إن استخدام العنف ضد المتظاهرين والانتهاكات بحق الصحافيين وتلك الأخرى ضد حقوق الإنسان؛ لا تسهم في خلق بيئة مواتية لاستعادة المسار الديمقراطي في البلاد"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وطالَبَ "بيرتس" بضرورة وقف الانتهاكات والشروع بالتحقيق فيها.

ودعا السلطات إلى احترام الحق في التجمع السلمي والسماح للمتظاهرين الملتزمين بالتعبير عن أنفسهم بحرية.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
06:32 PM

الأمم المتحدة تدعو إلى معالجة انعدام الثقة بين السودانيين

"بيرتس" طالَبَ السلطات باحترام حق التجمع السلمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
683

دعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، اليوم (السبت)، إلى معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف في البلاد؛ بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه للخروج من الأزمة الحالية.

وقال "فولكر بيرتس" الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في بيان بمناسبة الاستقلال الـ66 للسودان: "إن استخدام العنف ضد المتظاهرين والانتهاكات بحق الصحافيين وتلك الأخرى ضد حقوق الإنسان؛ لا تسهم في خلق بيئة مواتية لاستعادة المسار الديمقراطي في البلاد"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وطالَبَ "بيرتس" بضرورة وقف الانتهاكات والشروع بالتحقيق فيها.

ودعا السلطات إلى احترام الحق في التجمع السلمي والسماح للمتظاهرين الملتزمين بالتعبير عن أنفسهم بحرية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,089
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,126
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,554

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة