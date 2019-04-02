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"ويكيبيديا" تسحب صلاحيات محرر اعتاد التطاول على السعودية

بعد تعرُّضها لنقد لاذع من المغرّدين

أقدمت النسخة العربية من الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، على سحب صلاحيات أحد محرريها بعد أن لوحظ تطاوله الدائم على السعودية في تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ستصدر بياناً لاحقاً لتوضيح الأمر.

وتعرّضت الموسوعة لنقدٍ لاذع من المغرّدين الذين أبدوا استياءهم من تطاول وهجوم أحد محرريها في نسختها العربية، ويُدعى مصعب بنات؛ على المملكة، مما حدا بها إلى سحب صلاحياته الإدارية والتحريرية دون مزيد من التوضيحات، واعدة بإصدار بيان لاحق.

وكتب الحساب الرسمي لـ "ويكيبيديا العربية" على "تويتر": "سُحبت اليوم الصلاحيات الإدارية والتحريرية من المستخدم مصعب؛ وسيصدر بيان لاحق من موسوعة ويكيبيديا".

ودعا المغرّدون "ويكيبيديا"، إلى إعادة مراجعة إسهامات المحرر المذكور، وتعديلاته السابقة على مقالات الموسوعة، خاصة ما يتعلق بالسعودية؛ لاحتمالية قيامه بتزييف بعض معلوماتها، وتأثر الأطروحات بخلفيات المحرر الأيديولوجية والسياسية وآرائه الشخصية الفجة.

وفي محاولة منها لتبرّئ ساحتها، والتأكيد على عدم تأثر الموسوعة بآراء المحررين والمساهمين الشخصية، قالت "ويكي": "تُؤكد ويكيبيديا العربية أنَّ آراء المتطوعين الشخصية مهما كانت صلاحياتهم لا تُعبر عن محتوى ويكيبيديا ولا تنعكس على تعديلاتهم في الموسوعة، حيثُ توفر ويكيبيديا إمكانية مطالعة تعديلات المستخدمين كافة، وبالتالي يمكن لأي شخص مراقبتها".

وأضافت: "ويكيبيديا ليست مجتمعاً فوضوياً، بل حرية التعديل مقيدة بضوابط وإرشادات وسياسات معينة.. أخيرًا، ويكيبيديا تعتمد قاعدة اللامركزية في القرار، فالإداري لا يمتلك سلطة عليا، وإنما يستعمل صلاحيته حسب توافق المجتمع فقط".

وسارع المحرر المذكور إلى حذف حسابه سريعاً على "تويتر" الذي حملت تغريداته تطاولاً فجاً على المملكة، وردوداً مسيئة على المعلقين الذين طالبوه بالتوقف، بيد أن المغرّدين قاموا بحفظ نسخٍ من تغريداته المشينة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ويكيبيديا" تسحب صلاحيات محرر اعتاد التطاول على السعودية
سبق

أقدمت النسخة العربية من الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، على سحب صلاحيات أحد محرريها بعد أن لوحظ تطاوله الدائم على السعودية في تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ستصدر بياناً لاحقاً لتوضيح الأمر.

وتعرّضت الموسوعة لنقدٍ لاذع من المغرّدين الذين أبدوا استياءهم من تطاول وهجوم أحد محرريها في نسختها العربية، ويُدعى مصعب بنات؛ على المملكة، مما حدا بها إلى سحب صلاحياته الإدارية والتحريرية دون مزيد من التوضيحات، واعدة بإصدار بيان لاحق.

وكتب الحساب الرسمي لـ "ويكيبيديا العربية" على "تويتر": "سُحبت اليوم الصلاحيات الإدارية والتحريرية من المستخدم مصعب؛ وسيصدر بيان لاحق من موسوعة ويكيبيديا".

ودعا المغرّدون "ويكيبيديا"، إلى إعادة مراجعة إسهامات المحرر المذكور، وتعديلاته السابقة على مقالات الموسوعة، خاصة ما يتعلق بالسعودية؛ لاحتمالية قيامه بتزييف بعض معلوماتها، وتأثر الأطروحات بخلفيات المحرر الأيديولوجية والسياسية وآرائه الشخصية الفجة.

وفي محاولة منها لتبرّئ ساحتها، والتأكيد على عدم تأثر الموسوعة بآراء المحررين والمساهمين الشخصية، قالت "ويكي": "تُؤكد ويكيبيديا العربية أنَّ آراء المتطوعين الشخصية مهما كانت صلاحياتهم لا تُعبر عن محتوى ويكيبيديا ولا تنعكس على تعديلاتهم في الموسوعة، حيثُ توفر ويكيبيديا إمكانية مطالعة تعديلات المستخدمين كافة، وبالتالي يمكن لأي شخص مراقبتها".

وأضافت: "ويكيبيديا ليست مجتمعاً فوضوياً، بل حرية التعديل مقيدة بضوابط وإرشادات وسياسات معينة.. أخيرًا، ويكيبيديا تعتمد قاعدة اللامركزية في القرار، فالإداري لا يمتلك سلطة عليا، وإنما يستعمل صلاحيته حسب توافق المجتمع فقط".

وسارع المحرر المذكور إلى حذف حسابه سريعاً على "تويتر" الذي حملت تغريداته تطاولاً فجاً على المملكة، وردوداً مسيئة على المعلقين الذين طالبوه بالتوقف، بيد أن المغرّدين قاموا بحفظ نسخٍ من تغريداته المشينة.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
09:27 AM

"ويكيبيديا" تسحب صلاحيات محرر اعتاد التطاول على السعودية

بعد تعرُّضها لنقد لاذع من المغرّدين

A A A
ياسر نجدي - الرياض
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8,174

أقدمت النسخة العربية من الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، على سحب صلاحيات أحد محرريها بعد أن لوحظ تطاوله الدائم على السعودية في تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ستصدر بياناً لاحقاً لتوضيح الأمر.

وتعرّضت الموسوعة لنقدٍ لاذع من المغرّدين الذين أبدوا استياءهم من تطاول وهجوم أحد محرريها في نسختها العربية، ويُدعى مصعب بنات؛ على المملكة، مما حدا بها إلى سحب صلاحياته الإدارية والتحريرية دون مزيد من التوضيحات، واعدة بإصدار بيان لاحق.

وكتب الحساب الرسمي لـ "ويكيبيديا العربية" على "تويتر": "سُحبت اليوم الصلاحيات الإدارية والتحريرية من المستخدم مصعب؛ وسيصدر بيان لاحق من موسوعة ويكيبيديا".

ودعا المغرّدون "ويكيبيديا"، إلى إعادة مراجعة إسهامات المحرر المذكور، وتعديلاته السابقة على مقالات الموسوعة، خاصة ما يتعلق بالسعودية؛ لاحتمالية قيامه بتزييف بعض معلوماتها، وتأثر الأطروحات بخلفيات المحرر الأيديولوجية والسياسية وآرائه الشخصية الفجة.

وفي محاولة منها لتبرّئ ساحتها، والتأكيد على عدم تأثر الموسوعة بآراء المحررين والمساهمين الشخصية، قالت "ويكي": "تُؤكد ويكيبيديا العربية أنَّ آراء المتطوعين الشخصية مهما كانت صلاحياتهم لا تُعبر عن محتوى ويكيبيديا ولا تنعكس على تعديلاتهم في الموسوعة، حيثُ توفر ويكيبيديا إمكانية مطالعة تعديلات المستخدمين كافة، وبالتالي يمكن لأي شخص مراقبتها".

وأضافت: "ويكيبيديا ليست مجتمعاً فوضوياً، بل حرية التعديل مقيدة بضوابط وإرشادات وسياسات معينة.. أخيرًا، ويكيبيديا تعتمد قاعدة اللامركزية في القرار، فالإداري لا يمتلك سلطة عليا، وإنما يستعمل صلاحيته حسب توافق المجتمع فقط".

وسارع المحرر المذكور إلى حذف حسابه سريعاً على "تويتر" الذي حملت تغريداته تطاولاً فجاً على المملكة، وردوداً مسيئة على المعلقين الذين طالبوه بالتوقف، بيد أن المغرّدين قاموا بحفظ نسخٍ من تغريداته المشينة.

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