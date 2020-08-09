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موريتانيا: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت موريتانيا 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 6498 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 157 حالة.

موريتانيا فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت موريتانيا 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 6498 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 157 حالة.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
08:18 AM

موريتانيا: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت موريتانيا 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 6498 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 157 حالة.

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