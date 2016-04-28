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"عون": لا يمكن أن يكون لبنان جسراً لما يسيء للسعودية أو دول الخليج

ثمّن جهودهم وقال: هذه الدول وقفت دائماً إلى جانبنا في مختلف الظروف

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، تأكيده على متانة العلاقات مع المملكة ودول الخليج، مشدداً على أنه لا يقبل أن يكون بلده "مَعْبراً لما يمكن أن يسيء إلى الدول العربية الشقيقة عموماً، وإلى السعودية ودول الخليج خصوصاً".

وثمّن "عون" جهود هذه الدول مع بلاده لبنان، التي "وقفت دائماً إلى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها".

وأشار "عون" إلى أن "السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح". وفق سكاي نيوز عربية.

وجاءت تصريحات" عون" خلال استقباله وفداً من أعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين، بحضور عماد حب الله، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها حسان دياب.

وأكد وزير الصناعة اللبناني أن "حماية الأمن السعودي هو من مسؤوليتنا أيضاً كلبنانيين".

وشدد "حب الله" على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، لضبط عمليات التهريب؛ لأن "ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة، وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان"، على حد قوله.

وكانت قد تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، مخفية داخل شحنة فاكهة قادمة من لبنان.

وأعلنت السعودية على إثر ذلك منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عون": لا يمكن أن يكون لبنان جسراً لما يسيء للسعودية أو دول الخليج
سبق

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، تأكيده على متانة العلاقات مع المملكة ودول الخليج، مشدداً على أنه لا يقبل أن يكون بلده "مَعْبراً لما يمكن أن يسيء إلى الدول العربية الشقيقة عموماً، وإلى السعودية ودول الخليج خصوصاً".

وثمّن "عون" جهود هذه الدول مع بلاده لبنان، التي "وقفت دائماً إلى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها".

وأشار "عون" إلى أن "السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح". وفق سكاي نيوز عربية.

وجاءت تصريحات" عون" خلال استقباله وفداً من أعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين، بحضور عماد حب الله، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها حسان دياب.

وأكد وزير الصناعة اللبناني أن "حماية الأمن السعودي هو من مسؤوليتنا أيضاً كلبنانيين".

وشدد "حب الله" على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، لضبط عمليات التهريب؛ لأن "ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة، وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان"، على حد قوله.

وكانت قد تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، مخفية داخل شحنة فاكهة قادمة من لبنان.

وأعلنت السعودية على إثر ذلك منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
02:10 PM

"عون": لا يمكن أن يكون لبنان جسراً لما يسيء للسعودية أو دول الخليج

ثمّن جهودهم وقال: هذه الدول وقفت دائماً إلى جانبنا في مختلف الظروف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، تأكيده على متانة العلاقات مع المملكة ودول الخليج، مشدداً على أنه لا يقبل أن يكون بلده "مَعْبراً لما يمكن أن يسيء إلى الدول العربية الشقيقة عموماً، وإلى السعودية ودول الخليج خصوصاً".

وثمّن "عون" جهود هذه الدول مع بلاده لبنان، التي "وقفت دائماً إلى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها".

وأشار "عون" إلى أن "السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح". وفق سكاي نيوز عربية.

وجاءت تصريحات" عون" خلال استقباله وفداً من أعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين، بحضور عماد حب الله، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها حسان دياب.

وأكد وزير الصناعة اللبناني أن "حماية الأمن السعودي هو من مسؤوليتنا أيضاً كلبنانيين".

وشدد "حب الله" على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، لضبط عمليات التهريب؛ لأن "ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة، وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان"، على حد قوله.

وكانت قد تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، مخفية داخل شحنة فاكهة قادمة من لبنان.

وأعلنت السعودية على إثر ذلك منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها.

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