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يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر .. ولي العهد يُطلق "كورال بلوم"

بالفيديو.. "العرفج": مشروع ‫"كورال بلوم" يدلُّ على صدق وواقعية رؤيتنا

قال إن جائحة كورونا لا تقف في طريق مشروعاتنا الكبرى

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن مشروع ‫كورال بلوم يدلُّ على صدق وواقعية رؤيتنا، وأن جائحة كورونا لا تقف في طريق المشروعات الكبرى. مشيرًا إلى أن في هذه المرحلة من زمن كورونا نحتاج إلى الخروج من دائرة التوعية إلى دائرة الحزم في تطبيق الأنظمة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، علّق "العرفج" على مشروع ‫كورال بلوم الذي أطلقه سمو ولي العهد ‫محمد بن سلمان، مؤكدًا بالقول: "الكثير راهنوا على عدم تحقق رؤية 2030. وتحويل ما كُتب في الأوراق إلى واقع خطوة كبيرة.. اليوم لم نعد نعمل، بل نعمل بفن، ونعمل على الابتكار. وكل ما يرتبط بولي العهد يرتبط بالسرعة والإنجاز".

وأضاف: "يجب أن نتماشى مع الرؤية وتوجهات ‫ولي العهد بدعم البيئة. والرؤية لم تعد حبرًا على ورق، بل واقعًا فوق الورق. وللقيادة السعودية أقول: ما أسعدنا بقيادة تسابق الزمن، وتدعو للحلم".

وفي فقرة "مزاين الكتب" ‏استعرض عامل المعرفة كتاب "حياتي مع الجوع والحب والحرب"، مؤكدًا أن حياة ‫"عزيز ضياء" تستحق أن تُحوَّل إلى فيلم سينمائي.

وفي سياق متصل، تحدث لـ"يا هلا بالعرفج" المستشار الإعلامي والكاتب ‫"عثمان مالي" عن تاريخ ‫الدنبوشي، معلقًا بالقول: "الدنبوشي لم يعد موجودًا في الملاعب السعودية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "العرفج": مشروع ‫"كورال بلوم" يدلُّ على صدق وواقعية رؤيتنا
سبق

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن مشروع ‫كورال بلوم يدلُّ على صدق وواقعية رؤيتنا، وأن جائحة كورونا لا تقف في طريق المشروعات الكبرى. مشيرًا إلى أن في هذه المرحلة من زمن كورونا نحتاج إلى الخروج من دائرة التوعية إلى دائرة الحزم في تطبيق الأنظمة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، علّق "العرفج" على مشروع ‫كورال بلوم الذي أطلقه سمو ولي العهد ‫محمد بن سلمان، مؤكدًا بالقول: "الكثير راهنوا على عدم تحقق رؤية 2030. وتحويل ما كُتب في الأوراق إلى واقع خطوة كبيرة.. اليوم لم نعد نعمل، بل نعمل بفن، ونعمل على الابتكار. وكل ما يرتبط بولي العهد يرتبط بالسرعة والإنجاز".

وأضاف: "يجب أن نتماشى مع الرؤية وتوجهات ‫ولي العهد بدعم البيئة. والرؤية لم تعد حبرًا على ورق، بل واقعًا فوق الورق. وللقيادة السعودية أقول: ما أسعدنا بقيادة تسابق الزمن، وتدعو للحلم".

وفي فقرة "مزاين الكتب" ‏استعرض عامل المعرفة كتاب "حياتي مع الجوع والحب والحرب"، مؤكدًا أن حياة ‫"عزيز ضياء" تستحق أن تُحوَّل إلى فيلم سينمائي.

وفي سياق متصل، تحدث لـ"يا هلا بالعرفج" المستشار الإعلامي والكاتب ‫"عثمان مالي" عن تاريخ ‫الدنبوشي، معلقًا بالقول: "الدنبوشي لم يعد موجودًا في الملاعب السعودية".

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
11:59 PM

بالفيديو.. "العرفج": مشروع ‫"كورال بلوم" يدلُّ على صدق وواقعية رؤيتنا

قال إن جائحة كورونا لا تقف في طريق مشروعاتنا الكبرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن مشروع ‫كورال بلوم يدلُّ على صدق وواقعية رؤيتنا، وأن جائحة كورونا لا تقف في طريق المشروعات الكبرى. مشيرًا إلى أن في هذه المرحلة من زمن كورونا نحتاج إلى الخروج من دائرة التوعية إلى دائرة الحزم في تطبيق الأنظمة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، علّق "العرفج" على مشروع ‫كورال بلوم الذي أطلقه سمو ولي العهد ‫محمد بن سلمان، مؤكدًا بالقول: "الكثير راهنوا على عدم تحقق رؤية 2030. وتحويل ما كُتب في الأوراق إلى واقع خطوة كبيرة.. اليوم لم نعد نعمل، بل نعمل بفن، ونعمل على الابتكار. وكل ما يرتبط بولي العهد يرتبط بالسرعة والإنجاز".

وأضاف: "يجب أن نتماشى مع الرؤية وتوجهات ‫ولي العهد بدعم البيئة. والرؤية لم تعد حبرًا على ورق، بل واقعًا فوق الورق. وللقيادة السعودية أقول: ما أسعدنا بقيادة تسابق الزمن، وتدعو للحلم".

وفي فقرة "مزاين الكتب" ‏استعرض عامل المعرفة كتاب "حياتي مع الجوع والحب والحرب"، مؤكدًا أن حياة ‫"عزيز ضياء" تستحق أن تُحوَّل إلى فيلم سينمائي.

وفي سياق متصل، تحدث لـ"يا هلا بالعرفج" المستشار الإعلامي والكاتب ‫"عثمان مالي" عن تاريخ ‫الدنبوشي، معلقًا بالقول: "الدنبوشي لم يعد موجودًا في الملاعب السعودية".

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