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"موارد الرياض" يعقد اتفاقيتي تعاون مع جمعية اكتفاء ومؤسسة أريس الوقفية

بهدف تدريب وتأهيل وتمكين جميع الفئات المستفيدة التابعة للفرع

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مذكرتي اتفاقية مع كلٍ من جمعية اكتفاء لتمكين الأسر ومؤسسة أريس الوقفية بهدف تدريب وتأهيل وتمكين جميع الفئات المستفيدة التابعة للفرع.

وقع الاتفاقية من جانب فرع الوزارة بالرياض المدير العام للفرع د. محمد بن عبدالله الحربي ومن جانب جمعية اكتفاء مديرها التنفيذي عبدالعزيز الجعوان ومن جانب مؤسسة أريس رئيسة مجلس إدارتها مها الحقباني وتنص أبرز بنود الاتفاقيتين على منح الفئات المستهدفة الأولوية في الفرص الوظيفية والدبلومات التي تطرحها جمعية اكتفاء، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد لمستفيدات الضمان في الدورات الحرفية والتطويرية والتوعوية التي تنفذها مؤسسة أريس الوقفية.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يحرص في جميع الاتفاقيات التي يعقدها مع الجهات ذات العلاقة على أن تشمل بنود الاتفاقية غالبية الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة في جميع المجالات وحسب الإمكانات المتاحة.

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"موارد الرياض" يعقد اتفاقيتي تعاون مع جمعية اكتفاء ومؤسسة أريس الوقفية
سبق

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مذكرتي اتفاقية مع كلٍ من جمعية اكتفاء لتمكين الأسر ومؤسسة أريس الوقفية بهدف تدريب وتأهيل وتمكين جميع الفئات المستفيدة التابعة للفرع.

وقع الاتفاقية من جانب فرع الوزارة بالرياض المدير العام للفرع د. محمد بن عبدالله الحربي ومن جانب جمعية اكتفاء مديرها التنفيذي عبدالعزيز الجعوان ومن جانب مؤسسة أريس رئيسة مجلس إدارتها مها الحقباني وتنص أبرز بنود الاتفاقيتين على منح الفئات المستهدفة الأولوية في الفرص الوظيفية والدبلومات التي تطرحها جمعية اكتفاء، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد لمستفيدات الضمان في الدورات الحرفية والتطويرية والتوعوية التي تنفذها مؤسسة أريس الوقفية.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يحرص في جميع الاتفاقيات التي يعقدها مع الجهات ذات العلاقة على أن تشمل بنود الاتفاقية غالبية الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة في جميع المجالات وحسب الإمكانات المتاحة.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
11:20 PM
اخر تعديل
20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
05:58 AM

"موارد الرياض" يعقد اتفاقيتي تعاون مع جمعية اكتفاء ومؤسسة أريس الوقفية

بهدف تدريب وتأهيل وتمكين جميع الفئات المستفيدة التابعة للفرع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مذكرتي اتفاقية مع كلٍ من جمعية اكتفاء لتمكين الأسر ومؤسسة أريس الوقفية بهدف تدريب وتأهيل وتمكين جميع الفئات المستفيدة التابعة للفرع.

وقع الاتفاقية من جانب فرع الوزارة بالرياض المدير العام للفرع د. محمد بن عبدالله الحربي ومن جانب جمعية اكتفاء مديرها التنفيذي عبدالعزيز الجعوان ومن جانب مؤسسة أريس رئيسة مجلس إدارتها مها الحقباني وتنص أبرز بنود الاتفاقيتين على منح الفئات المستهدفة الأولوية في الفرص الوظيفية والدبلومات التي تطرحها جمعية اكتفاء، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد لمستفيدات الضمان في الدورات الحرفية والتطويرية والتوعوية التي تنفذها مؤسسة أريس الوقفية.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يحرص في جميع الاتفاقيات التي يعقدها مع الجهات ذات العلاقة على أن تشمل بنود الاتفاقية غالبية الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة في جميع المجالات وحسب الإمكانات المتاحة.

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