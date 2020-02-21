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الاتفاق يسعى لمداواة جراحه أمام الفيصلي .. وظروف الفتح (تغري) الأهلي

عصر ومساء اليوم الجمعة من الجولة 19 من الدوري

تتواصل عصر ومساء اليوم الجمعة منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وذلك بإقامة ثلاث مواجهات مثيرة.

أبها - العدالة

يستضيف أبها نظيره العدالة عند الساعة 4:10 عصرًا على أرض ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ويسعى أبها في هذا اللقاء باستغلال عاملي الأرض والجمهور لكسب نقاط المباراة الثلاث، فيما لا حل أمام العدالة سوى الفوز قدر الإمكان لكسب النقاط الثلاث للابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات يطارده كون الفريق يحتل المركز الخامس عشر.

الفيصلي - الاتفاق

يحل الاتفاق ضيفًا على الفيصلي في المجمعة عند 6:30 مساءً، يخوض الفيصلي هذا اللقاء على أرضه وبين جماهيره وهو محتل الترتيب السابع في سلم الدوري برصيد نقطي 28 نقطة.

الفريق الضيف الاتفاق ليس بعيدًا عن مناطق الخطر حيث يقبع في الترتيب 12 وبرصيد نقطي 12 نقطة، ويأمل جمهور الاتفاق بأن يكسب فريقهم نقاط المباراة للابتعاد قدر الإمكان عن خطر الهبوط.

الأهلي - الفتح

على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يستضيف الأهلي نظيره الفتح عند 8:30 مساءً، يخوض الفريق الأهلاوي هذا اللقاء بعد إقالة مدربه السويسري جروس، وسط حظوظ أكبر في كسب اللقاء نظير الفوارق الفنية بينه وبين منافسه الفتح الذي يقبع في مؤخرة الترتيب.

يمر الفتح بوضع صعب حيث يواجه الفريق خطر الهبوط ، ويملك في رصيده 12 نقطة فقط تحصل عليها من 18 لقاء.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأهلي الفتح أبها العدالة الفيصلي الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يسعى لمداواة جراحه أمام الفيصلي .. وظروف الفتح (تغري) الأهلي
سبق

تتواصل عصر ومساء اليوم الجمعة منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وذلك بإقامة ثلاث مواجهات مثيرة.

أبها - العدالة

يستضيف أبها نظيره العدالة عند الساعة 4:10 عصرًا على أرض ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ويسعى أبها في هذا اللقاء باستغلال عاملي الأرض والجمهور لكسب نقاط المباراة الثلاث، فيما لا حل أمام العدالة سوى الفوز قدر الإمكان لكسب النقاط الثلاث للابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات يطارده كون الفريق يحتل المركز الخامس عشر.

الفيصلي - الاتفاق

يحل الاتفاق ضيفًا على الفيصلي في المجمعة عند 6:30 مساءً، يخوض الفيصلي هذا اللقاء على أرضه وبين جماهيره وهو محتل الترتيب السابع في سلم الدوري برصيد نقطي 28 نقطة.

الفريق الضيف الاتفاق ليس بعيدًا عن مناطق الخطر حيث يقبع في الترتيب 12 وبرصيد نقطي 12 نقطة، ويأمل جمهور الاتفاق بأن يكسب فريقهم نقاط المباراة للابتعاد قدر الإمكان عن خطر الهبوط.

الأهلي - الفتح

على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يستضيف الأهلي نظيره الفتح عند 8:30 مساءً، يخوض الفريق الأهلاوي هذا اللقاء بعد إقالة مدربه السويسري جروس، وسط حظوظ أكبر في كسب اللقاء نظير الفوارق الفنية بينه وبين منافسه الفتح الذي يقبع في مؤخرة الترتيب.

يمر الفتح بوضع صعب حيث يواجه الفريق خطر الهبوط ، ويملك في رصيده 12 نقطة فقط تحصل عليها من 18 لقاء.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
01:06 AM

الاتفاق يسعى لمداواة جراحه أمام الفيصلي .. وظروف الفتح (تغري) الأهلي

عصر ومساء اليوم الجمعة من الجولة 19 من الدوري

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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تتواصل عصر ومساء اليوم الجمعة منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وذلك بإقامة ثلاث مواجهات مثيرة.

أبها - العدالة

يستضيف أبها نظيره العدالة عند الساعة 4:10 عصرًا على أرض ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ويسعى أبها في هذا اللقاء باستغلال عاملي الأرض والجمهور لكسب نقاط المباراة الثلاث، فيما لا حل أمام العدالة سوى الفوز قدر الإمكان لكسب النقاط الثلاث للابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات يطارده كون الفريق يحتل المركز الخامس عشر.

الفيصلي - الاتفاق

يحل الاتفاق ضيفًا على الفيصلي في المجمعة عند 6:30 مساءً، يخوض الفيصلي هذا اللقاء على أرضه وبين جماهيره وهو محتل الترتيب السابع في سلم الدوري برصيد نقطي 28 نقطة.

الفريق الضيف الاتفاق ليس بعيدًا عن مناطق الخطر حيث يقبع في الترتيب 12 وبرصيد نقطي 12 نقطة، ويأمل جمهور الاتفاق بأن يكسب فريقهم نقاط المباراة للابتعاد قدر الإمكان عن خطر الهبوط.

الأهلي - الفتح

على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يستضيف الأهلي نظيره الفتح عند 8:30 مساءً، يخوض الفريق الأهلاوي هذا اللقاء بعد إقالة مدربه السويسري جروس، وسط حظوظ أكبر في كسب اللقاء نظير الفوارق الفنية بينه وبين منافسه الفتح الذي يقبع في مؤخرة الترتيب.

يمر الفتح بوضع صعب حيث يواجه الفريق خطر الهبوط ، ويملك في رصيده 12 نقطة فقط تحصل عليها من 18 لقاء.

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