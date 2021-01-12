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الشباب يتعاقد مع عمار النجار لمدة موسمين

وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع اللاعب عمار النجار (٢٣ عامًا) لمدة عامين، مع أفضلية التمديد لموسم إضافي، وذلك ابتداء من الموسم الرياضي المقبل ، قادماً من نادي أبها.

بدورها تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مسيرته الرياضية المقبلة مع "شيخ الأندية".

وكان اللاعب انتقل إلى صفوف فريق أبها في صيف عام 2019 بعقد يمتد لموسمين.

جدير بالذكر أن النجار أحد أبناء نادي الاتحاد الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية؛ حيث مثل الفريق الأول ثلاثة مواسم قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة في يناير الماضي 2019 لفريق الفتح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يتعاقد مع عمار النجار لمدة موسمين
سبق

وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع اللاعب عمار النجار (٢٣ عامًا) لمدة عامين، مع أفضلية التمديد لموسم إضافي، وذلك ابتداء من الموسم الرياضي المقبل ، قادماً من نادي أبها.

بدورها تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مسيرته الرياضية المقبلة مع "شيخ الأندية".

وكان اللاعب انتقل إلى صفوف فريق أبها في صيف عام 2019 بعقد يمتد لموسمين.

جدير بالذكر أن النجار أحد أبناء نادي الاتحاد الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية؛ حيث مثل الفريق الأول ثلاثة مواسم قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة في يناير الماضي 2019 لفريق الفتح.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
06:34 PM

الشباب يتعاقد مع عمار النجار لمدة موسمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع اللاعب عمار النجار (٢٣ عامًا) لمدة عامين، مع أفضلية التمديد لموسم إضافي، وذلك ابتداء من الموسم الرياضي المقبل ، قادماً من نادي أبها.

بدورها تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مسيرته الرياضية المقبلة مع "شيخ الأندية".

وكان اللاعب انتقل إلى صفوف فريق أبها في صيف عام 2019 بعقد يمتد لموسمين.

جدير بالذكر أن النجار أحد أبناء نادي الاتحاد الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية؛ حيث مثل الفريق الأول ثلاثة مواسم قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة في يناير الماضي 2019 لفريق الفتح.

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