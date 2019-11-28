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اذهب للطبيب فورًا إذا ظهرت على جلدك هذه البقعة

تكون مستديرة بنية اللون وتبدو كالندبات على الساعد

كثيرًا ما نتجاهل حدوث تغييرات طفيفة على الجلد بين فترة وأخرى، قد يختفي بعضها دون علاج؛ لكن البعض الآخر يستدعي زيارة فورية للطبيب من أجل السيطرة على مضاعفات لا داعي لها.

وفي هذا السياق أوضحت الجمعية الألمانية للسكري، أن بعض المشاكل الجلدية قد تُنذر بالإصابة بداء السكري.

وأشارت الجمعية إلى التغيرات الصبغية، التي تظهر على شكل بقع مستديرة بنية اللون تبدو كالندبات على الساعد أو الساق أو القدم.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فإن عدوى الفطريات الشديدة والعنيدة، على سبيل المثال تحت الإبط أو في منطقة الإربية (المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم، وعلى جانبي منطقة العانة) قد تشير إلى الإصابة بداء السكري.

لذا شددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض والعمل على ضبط نسبة السكر بالدم؛ حيث ستزول حينئذ البقع وستتماثل عدوى الفطريات للشفاء.

الجمعية الألمانية للسكري زيارة فورية للطبيب بقع جلدية

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اذهب للطبيب فورًا إذا ظهرت على جلدك هذه البقعة
سبق

كثيرًا ما نتجاهل حدوث تغييرات طفيفة على الجلد بين فترة وأخرى، قد يختفي بعضها دون علاج؛ لكن البعض الآخر يستدعي زيارة فورية للطبيب من أجل السيطرة على مضاعفات لا داعي لها.

وفي هذا السياق أوضحت الجمعية الألمانية للسكري، أن بعض المشاكل الجلدية قد تُنذر بالإصابة بداء السكري.

وأشارت الجمعية إلى التغيرات الصبغية، التي تظهر على شكل بقع مستديرة بنية اللون تبدو كالندبات على الساعد أو الساق أو القدم.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فإن عدوى الفطريات الشديدة والعنيدة، على سبيل المثال تحت الإبط أو في منطقة الإربية (المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم، وعلى جانبي منطقة العانة) قد تشير إلى الإصابة بداء السكري.

لذا شددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض والعمل على ضبط نسبة السكر بالدم؛ حيث ستزول حينئذ البقع وستتماثل عدوى الفطريات للشفاء.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
08:50 AM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
11:27 AM

اذهب للطبيب فورًا إذا ظهرت على جلدك هذه البقعة

تكون مستديرة بنية اللون وتبدو كالندبات على الساعد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
10,941

كثيرًا ما نتجاهل حدوث تغييرات طفيفة على الجلد بين فترة وأخرى، قد يختفي بعضها دون علاج؛ لكن البعض الآخر يستدعي زيارة فورية للطبيب من أجل السيطرة على مضاعفات لا داعي لها.

وفي هذا السياق أوضحت الجمعية الألمانية للسكري، أن بعض المشاكل الجلدية قد تُنذر بالإصابة بداء السكري.

وأشارت الجمعية إلى التغيرات الصبغية، التي تظهر على شكل بقع مستديرة بنية اللون تبدو كالندبات على الساعد أو الساق أو القدم.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فإن عدوى الفطريات الشديدة والعنيدة، على سبيل المثال تحت الإبط أو في منطقة الإربية (المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم، وعلى جانبي منطقة العانة) قد تشير إلى الإصابة بداء السكري.

لذا شددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض والعمل على ضبط نسبة السكر بالدم؛ حيث ستزول حينئذ البقع وستتماثل عدوى الفطريات للشفاء.

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