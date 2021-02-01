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فقدان طائرة تدريب يونانية كان يقودها طيار عراقي مبتعث

الخطوط العراقية وجَّهت بتشكيل خلية أزمة وغرفة طوارئ للمتابعة

أعلنت الخطوط الجوية العراقية أمس الأحد أنها تتابع عن كثب الأنباء حول فقدان طائرة تدريب يونانية، كان يقودها طيار عراقي متدرب، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، ذكر بيان للخطوط العراقية أن "وزارة النقل بإشراف مباشر من الوزير ناصر حسين بندر الشبلي، والمدير العام للخطوط الجوية العراقية كفاح حسن جبار، تتابع منذ ظُهر الأحد خبر فقدان أكاديمية (اغناتيا) اليونانية للطيران إحدى طائرات التدريب، كان يقودها الطيار العراقي المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط عمار إبراهيم".

ووجهت إدارة الخطوط الجوية العراقية مركز إدارة الأزمات في الشركة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب السياقات الدولية، وتشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات طوارئ، تضم المختصين والمعنيين كافة في الشركة، ويرأسها المدير العام للشركة؛ لمتابعة أدق تفاصيل الحادث على مدار الساعة".

وأضافت: "تم الاتصال بشكل مباشر من قِبل المدير العام للشركة بإدارة الأكاديمية للوقوف على آخر نتائج البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات اليونانية والأكاديمية لبيان مصير الطالب العراقي".

وأوضحت أن فريق عمل متخصصًا مدعومًا بجهد تحقيق دولي يستعد للتوجه خلال الساعات القريبة القادمة إلى اليونان لمتابعة تفاصيل الحادث.

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فقدان طائرة تدريب يونانية كان يقودها طيار عراقي مبتعث
سبق

أعلنت الخطوط الجوية العراقية أمس الأحد أنها تتابع عن كثب الأنباء حول فقدان طائرة تدريب يونانية، كان يقودها طيار عراقي متدرب، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، ذكر بيان للخطوط العراقية أن "وزارة النقل بإشراف مباشر من الوزير ناصر حسين بندر الشبلي، والمدير العام للخطوط الجوية العراقية كفاح حسن جبار، تتابع منذ ظُهر الأحد خبر فقدان أكاديمية (اغناتيا) اليونانية للطيران إحدى طائرات التدريب، كان يقودها الطيار العراقي المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط عمار إبراهيم".

ووجهت إدارة الخطوط الجوية العراقية مركز إدارة الأزمات في الشركة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب السياقات الدولية، وتشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات طوارئ، تضم المختصين والمعنيين كافة في الشركة، ويرأسها المدير العام للشركة؛ لمتابعة أدق تفاصيل الحادث على مدار الساعة".

وأضافت: "تم الاتصال بشكل مباشر من قِبل المدير العام للشركة بإدارة الأكاديمية للوقوف على آخر نتائج البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات اليونانية والأكاديمية لبيان مصير الطالب العراقي".

وأوضحت أن فريق عمل متخصصًا مدعومًا بجهد تحقيق دولي يستعد للتوجه خلال الساعات القريبة القادمة إلى اليونان لمتابعة تفاصيل الحادث.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
01:05 AM

فقدان طائرة تدريب يونانية كان يقودها طيار عراقي مبتعث

الخطوط العراقية وجَّهت بتشكيل خلية أزمة وغرفة طوارئ للمتابعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الخطوط الجوية العراقية أمس الأحد أنها تتابع عن كثب الأنباء حول فقدان طائرة تدريب يونانية، كان يقودها طيار عراقي متدرب، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، ذكر بيان للخطوط العراقية أن "وزارة النقل بإشراف مباشر من الوزير ناصر حسين بندر الشبلي، والمدير العام للخطوط الجوية العراقية كفاح حسن جبار، تتابع منذ ظُهر الأحد خبر فقدان أكاديمية (اغناتيا) اليونانية للطيران إحدى طائرات التدريب، كان يقودها الطيار العراقي المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط عمار إبراهيم".

ووجهت إدارة الخطوط الجوية العراقية مركز إدارة الأزمات في الشركة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب السياقات الدولية، وتشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات طوارئ، تضم المختصين والمعنيين كافة في الشركة، ويرأسها المدير العام للشركة؛ لمتابعة أدق تفاصيل الحادث على مدار الساعة".

وأضافت: "تم الاتصال بشكل مباشر من قِبل المدير العام للشركة بإدارة الأكاديمية للوقوف على آخر نتائج البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات اليونانية والأكاديمية لبيان مصير الطالب العراقي".

وأوضحت أن فريق عمل متخصصًا مدعومًا بجهد تحقيق دولي يستعد للتوجه خلال الساعات القريبة القادمة إلى اليونان لمتابعة تفاصيل الحادث.

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